Sécurité routière: une campagne dérange les piétons et cyclistes

La nouvelle campagne de sensibilisation en sécurité routière de la Sûreté du Québec (SQ) qui débute aujourd’hui et se terminera le 4 mai prochain dérange les organismes représentant les usagers les plus vulnérables. Ces derniers dénoncent une campagne qui cible «exclusivement» les cyclistes et les piétons sans un mot pour les automobilistes.

L’«Opération nationale concertée partage de la route», sous le thème «Sur la route, on se conduit bien», émet huit conseils adressés aux piétons et quatre adressés aux cyclistes, sans message direct destiné aux automobilistes.

«En 2021, un peu plus de 2000 piétons ont été victimes de collisions sur le réseau routier, peut-on lire dans le communiqué de la SQ. Il est primordial que ces usagers, qui sont vulnérables, fassent également preuve de prudence en adoptant des comportements simples.»

Pour la directrice des programmes à Vélo Québec, Magali Bebronne, cette campagne est déséquilibrée et n’envoie pas le bon message aux usagers les plus dangereux de la route que sont les automobilistes.

«De parler de partage de la route ça devrait impliquer tout le monde, si on ne parle pas aux automobilistes en même temps qu’on parle aux cyclistes, ça va être difficile de parler de partage, dit-elle. Si on ne fait que parler aux usagers vulnérables, on envoie un message complètement déresponsabilisant à l’égard des conducteurs alors que c’est eux qui ont une grande partie de la solution entre leurs mains.»

La campagne mentionne le principe de prudence par lequel chaque usager de la route doit agir «avec prudence et respect lorsqu’il circule sur un chemin public», et ce, «surtout à l’égard de celui qui est plus vulnérable que lui». Pour Magali Bebronne, la campagne aurait dû insister davantage sur la responsabilité des automobilistes dans l’application du principe de prudence.

Elle rappelle que dans 68% des collisions qui impliquent un problème de distractions entre une automobile et un piéton, c’est la responsabilité du conducteur qui est en jeu.

«Ça fait vraiment porter une responsabilité disproportionnée aux usagers vulnérables par rapport à ce qu’ils peuvent vraiment faire, ajoute Magali Bebronne. On aime beaucoup faire croire que le problème c’est le piéton qui est le nez dans son cellulaire, mais le problème c’est qu’on a des piétons qui ne font pas le poids face à des véhicules trop rapides et de plus en plus lourds.»

Mme Bebronne considère même comme «insultants» certains conseils adressés aux piétons, en proposant par exemple à ces derniers d’éviter les distractions lorsqu’ils marchent en plus de quand ils traversent la chaussée.

«Ça aurait déjà été problématique de dire que tout le monde a la même responsabilité, mais dans cette campagne-là on a été encore plus loin en envoyant un message que les seuls qui ont une responsabilité sont les usagers vulnérables, c’est encore pire que ce qu’on croyait possible», ajoute Magali Bebronne.

Vélo Québec aurait été consulté «un peu tardivement» dans le processus d’élaboration de la campagne par la SQ. Face à une campagne «déséquilibrée», l’organisme a fait part à la SQ de son souhait de ne pas être y associé. Il se dit cependant prêt à collaborer avec la SQ pour la prochaine campagne afin d’envoyer un message plus juste à l’ensemble des usagers de la route.

Une campagne à voir «positivement»

La lieutenante coordonnatrice au service de diffusion et de relation média à la SQ, Anne Mathieu, invite la population à prendre cette campagne de manière positive, car cette dernière veut avant tout rappeler aux différents usagers leur responsabilité partagée.

«Tout comme les conducteurs, les usagers les plus vulnérables peuvent avoir des comportements à risque, explique la lieutenante Mathieu. Toute personne doit par son comportement assurer sa sécurité et celle des autres.»

Elle souligne que d’autres campagnes de sensibilisation ont lieu au cours de l’année et que ces dernières ciblent aussi les automobilistes et autres usagers de la route.

Au total, huit opérations nationales concertées sont élaborées chaque année par la SQ et la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) en collaboration avec d’autres partenaires. Leurs thématiques dépendraient du moment de l’année auquel elles ont lieu. La SQ se dit cependant toujours ouverte à discuter avec les différents partenaires tels que Vélo Québec et Piétons Québec.