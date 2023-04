Les VUS, plus dangereux pour les cyclistes que les voitures, selon une étude

Les véhicules utilitaires sport (VUS) représentent un plus grand danger pour les cyclistes que des voitures ordinaires. C’est ce que révèle une étude de l’Insurance Institute for Highway Safety publiée jeudi 13 avril.

Lors de collisions, l’intensité des blessures subies par les cyclistes est plus élevée quand un VUS est impliqué, comparativement à un choc avec une automobile régulière. Les cyclistes subissent 55% de traumatismes corporels en plus et ont 63% plus de chance de subir une blessure au niveau à la tête après une collision avec un VUS qu’après un accident avec une voiture, d’après le rapport.

D’ailleurs, des études similaires avaient déjà permis de montrer que les collisions impliquant un VUS et un piéton étaient plus dangereuses pour le piéton qu’une collision entre un piéton et une voiture.

Ce qui expliquerait ce plus haut danger serait la taille massive des pare-chocs des VUS qui ont tendance à frapper un cycliste au-dessus de son centre de gravité, indique l’étude.

Ces pare-chocs, – contrairement à leurs équivalents de voiture – font donc chavirer un cycliste lors d’un impact avec un VUS, ce qui résulte généralement par un écrasement. Lorsqu’une collision implique une voiture, qui a un pare-chocs plus petit, le cycliste aura plutôt tendance à être projeté sur le capot du véhicule.

Au Canada, les hospitalisations dues à des accidents de vélo ont augmenté de 20% entre 2020 et 2021, selon une étude de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS).