Le tunnel La Fontaine entièrement fermé cette fin de semaine

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera entièrement fermé dans les deux directions durant la nuit du 5 au 6 mai pour permettre au ministère des Transports et de la Mobilité durable d’y effectuer une simulation d’évacuation. Les tronçons menant à l’autoroute 25 seront fermés à partir de 22h30 préalablement à la fermeture du tunnel, qui, lui, sera fermé à compter de 23h vendredi, et ce, jusqu’à 8h samedi.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable utilisera des fumigènes à l’intérieur du tunnel pour ensuite tester les moyens de communication en contexte d’évacuation. Le ministère précise qu’une fumée blanche émanera de la tour du côté de Montréal en raison de ce test. Une opération d’entretien aura également lieu.

En plus du tunnel, l’avenue Souligny sera fermée en direction est à compter de 22h30 vendredi et jusqu’à 5h lundi entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand. Le ministère précise que des chemins de détour seront mis en place par les rues Hochelaga et Notre-Dame. La population est invitée à consulter le 511 pour mieux planifier ses déplacements.

Il s’agit de la deuxième fin de semaine en un mois où le tunnel est entièrement fermé.