Histoire de Montréal: le CF Montréal mérite un carton rouge

En 1642, Montréal est fondée par un consortium d’Autochtones, de Français, d’Anglais, d’Écossais et d’Irlandais. Cela sonne faux à vos oreilles? C’est parce que ça l’est ! Pourtant, c’est ce que le CF Montréal a affirmé dans une publication. Le club souhaitait expliquer leur nouvelle image de marque, qui utilise les symboles de chacun de ses peuples.

« Il est important pour nous de célébrer la date de fondation de Montréal et de reconnaître les peuples présents lors de sa fondation en 1642 : les Autochtones, les Français, les Anglais, les Écossais et les Irlandais », énonçait le communiqué du CF, avant d’être supprimé. Une erreur factuelle et historique qui ne manque pas de faire jaser.

Il s’agit en effet d’une drôle d’affirmation, alors qu’il a fallu attendre 118 ans après l’arrivée des Français, et le règne de trois monarques, pour que les Anglais prennent le contrôle de Montréal, le 8 septembre 1760.

À la suite de cette invasion, les Écossais commencent à immigrer au Canada vers 1780. Plus tard encore, il faut attendre les alentours de 1815 pour que l’immigration irlandaise prenne de l’ampleur à Montréal. Ces trois peuples, qui ont cependant marqué l’histoire de la métropole, étaient donc loin d’être présents lorsque Paul Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance posent pied à Montréal et y fondent Ville-Marie, le 17 mai 1642.

Pour les Autochtones, s’ils étaient bien présents pendant – et bien avant – la fondation de Montréal, ils n’y ont guère pris part. Bien au contraire, l’établissement de Ville-Marie va raviver les tensions entre colons néo-français et les Haudenosaunee.

Cette fausse affirmation venait appuyer et justifier les cinq symboles de l’image de marque, qui reprennent les mêmes symboles présents sur le drapeau de Montréal. Ces cinq symboles – le pin blanc autochtone, le lys français, le chardon écossais, la rose anglaise, le trèfle irlandais – sont indiqués comme étant ceux des peuples fondateurs sur le site de la Ville de Montréal, ce qui peut induire en erreur.

Quelques recherches plus poussées auraient permis au CF Montréal d’éviter le ridicule et de se rendre compte que par « fondateur », la Ville entend en réalité des peuples qui ont fortement contribué au développement de la métropole, mais qui n’étaient pas forcément présents le 17 mai 1642.

Une erreur qui prête davantage à rire qu’à se mettre en colère. Le député d’Hochelaga-Maisonneuve, où est situé le stade du CF, Alexandre Leduc n’a pas hésité à rire du club pour cette malencontreuse mécompréhension de l’histoire montréalaise. « Il semble que les historiens et anthropologues avaient tout faux et que Ville-Marie ait été fondée en 1642 par un consortium international », a ironisé dans un gazouillis le député.

Cher @cfmontreal que j’aime et que j’adore, vous êtes déjà très inclusifs et rassembleurs. Pas besoin de réécrire l’histoire. 💙 pic.twitter.com/noIa3zdm17 — Alexandre Leduc (@LeducAlexandre) May 5, 2023