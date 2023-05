Entretien des arbres: Outremont demande une aide financière de la Ville

Un mois après la tempête de verglas qui a dévasté Outremont – arrondissement avec une forte concentration de canopées – le maire, Laurent Desbois, lance un cri du cœur à la Ville afin que cette dernière participe financièrement à l’entretien des arbres.

Les rues d’Outremont sont réputées pour leur verdure et s’y promener en été garantit de l’ombre et de la fraicheur. « Outremont est comme une extension du parc du Mont-Royal », se félicite M. Desbois, « et ça profite à l’ensemble des Montréalais ». Outremont est le seul arrondissement central à avoir autant d’arbres, mais cela vient avec un coût d’entretien important.

Environ 3,5% du budget outremontais, soit 627 000$, est alloué à l’entretien des arbres. Une situation qui n’ira pas en s’améliorant, car les arbres seront de plus en plus fragilisés par les changements climatiques, et le maire de l’arrondissement craint l’explosion des coûts d’élagage, alors que l’inflation touche tous les secteurs.

Vu qu’Outremont est boisé et que cela profite aux Montréalais en général, « la responsabilité de l’entretien des arbres devrait être partagée avec la Ville-centre », croit M. Desbois. Un avis qu’il n’est pas le seul à partager. En effet, la totalité du conseil d’Arrondissement a voté pour une motion demandant un soutien de la Ville pour les arbres, y compris les conseillers municipaux de Projet Montréal, parti de Valérie Plante, la mairesse de Montréal.

Si M. Desbois ne se prononce pas sur une éventuelle participation de la Ville, il souhaite que Montréal les finance ou prenne en charge l’entretien régulier des arbres. Cela permettrait d’alléger le fardeau fiscal de l’arrondissement, selon le maire.

Même après un mois, les conséquences du verglas se font encore sentir à Outremont. Photos : Matéo Gaurrand-Paradot, Métro

Cette demande n’est pas toute récente. En 2018, Ensemble Montréal avait déposé au conseil municipal de Montréal une motion pour que la Ville-centre entretienne les arbres. Elle avait alors été rejetée par l’administration Plante. Reste à voir si la position de la Mairesse a changé cinq années plus tard. « On demande juste de l’aide », plaide Laurent Desbois.

Ces 672 000$, utilisés pour l’entretien de la végétation de l’arrondissement, ne vont pas servir à fournir des services aux citoyens, argumente le maire d’Outremont. Une situation inégalitaire, car M. Desbois juge que les arrondissements voisins, avec moins de canopées, auraient un coût bien moins élevé d’entretien des arbres. Le budget de chaque arrondissement ne donne malheureusement pas le détail de cette dépense.