Communauto lance des «stations-zones» cet été

Alors que s’amorce la saison estivale, période où la demande de voitures en autopartage se fait plus forte, Communauto et la Ville de Montréal aménageront 90 «stations-zones» temporaires, un hybride entre les stations traditionnelles et les zones de libre-service FLEX.

Les véhicules des stations-zones n’auront pas d’espaces de stationnement réservés comme les stations traditionnelles, mais devront plutôt être stationnés à l’intérieur d’une zone d’environ 500 mètres carrés, explique au téléphone le vice-président développement stratégique chez Communauto, Marco Viviani. Les véhicules pourront toutefois être réservés un mois à l’avance comme s’ils étaient en station.

Au total, 364 voitures seront disponibles dans ces nouvelles stations. Elles seront réparties dans les 10 arrondissements les plus centraux de la Ville, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à l’ouest, jusqu’à Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, à l’est.

Ces stations-zones font l’objet d’un projet pilote. Communauto souhaite les maintenir en service le plus tard possible dans l’année, au minimum jusqu’à l’automne, précise le président et fondateur de l’entreprise, Benoît Robert.

«En bonifiant le service d’autopartage, on continue d’inciter plus de Montréalaises et Montréalais à choisir cette alternative à l’autosolo qui s’inscrit parfaitement dans notre volonté de diversifier les options de mobilité, de décongestionner la ville et de décarboner les transports», déclare la responsable du transport et de la mobilité à la Ville de Montréal, Sophie Mauzerolle, par communiqué.

De nouvelles stations traditionnelles aussi

De plus, 100 nouvelles stations traditionnelles seront installées dans 17 arrondissements (L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et Pierrefonds-Roxboro ne seront toujours pas desservis). Des stations ouvriront notamment dans le quartier Bois-Franc, à Saint-Laurent, et dans Rivière-des-Prairies, afin de répondre à une demande de longue date, souligne M. Viviani.

L’entreprise espère ainsi ne pas revivre les mêmes difficultés que l’année dernière, où le manque de disponibilité de véhicules en station pour les vacances d’été et lors du temps des Fêtes avait suscité la grogne de plusieurs usagers.

FLEX arrive à Lachine

Autre nouveauté, une zone FLEX sera aménagée dans le centre-ville de Lachine. Il s’agit d’une première pour l’arrondissement, qui n’était pas desservi par des véhicules en libre-service.



La zone FLEX sera également élargie à Montréal-Nord, jusqu’au cégep Marie-Victorin.

885 nouveaux véhicules en 2023

Au cours de l’été, 710 véhicules s’ajouteront à la flotte montréalaise de Communauto, 660 en station et 50 en libre-service. La compagnie prévoit ajouter 175 véhicules supplémentaires, pour un total de 885 en 2023.

L’entreprise recevra donc 77% des 1150 voitures dont elle aurait eu besoin pour répondre à la croissance du nombre d’usagers – qui a augmenté de 31% en 2022. L’an dernier, l’entreprise a reçu 550 des 800 véhicules commandés.

Graphique détaillant l’ajout de véhicules Communauto en 2023. Source: Communauto

«Il n’y en a pas plus. On n’en trouve pas plus», se désole Marco Viviani. Une pénurie perdure depuis les trois dernières années, et il est beaucoup moins payant pour les constructeurs automobiles de vendre à des parcs commerciaux, explique-t-il. Également, les parcs commerciaux – mais non Communauto – revendent souvent rapidement leurs véhicules sur le marché usager, ce qui entraîne des conséquences négatives pour les concessionnaires qui vendent des véhicules neufs, poursuit le vice-président.

Communauto diversifie également sa flotte de véhicules en offrant désormais des minifourgonnettes. Une vingtaine de Kia Sorrento de sept places et 46 Kia Carnival de huit places seront à la disposition des usagers.

L’entreprise recevra 80 des 100 véhicules électriques qu’elle a commandés. «On en commande toujours beaucoup, et on en reçoit toujours peu», note M. Viviani, soulignant que les voitures électriques sont particulièrement affectées par la pénurie.

Par ailleurs, Communauto a demandé au ministère de l’Environnement du Québec de modifier le régime de crédits et redevances offerts aux constructeurs automobiles prévu à la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission pour favoriser la vente des véhicules électriques aux services d’autopartage.

Pour en savoir plus

12% des ménages montréalais sont abonnés à Communauto.



83% des usagers de Communauto ne possèdent aucune voiture dans leur ménage.



37% des usagers ont vendu une voiture lors de l’adhésion.



41% des usagers ont renoncé à l’achat d’une voiture lors de l’adhésion.



2,3 M de trajets ont été effectués en Communauto en 2022, une hausse de 24% par rapport à 2021.



Source : Communauto