Des pubs de 30 secondes pour regarder YouTube sur la télévision

Alors que YouTube ambitionne de remplacer la télévision, la plateforme de visionnement vient de prendre un pas dans cette direction. L’entreprise américaine va introduire des spots publicitaires ininterrompus de 30 secondes lors du visionnage de contenu sur un téléviseur.

La nouvelle a été dévoilée lors de l’événement YouTube Brandcast. Le géant du streaming sur internet a annoncé que ces pubs insécables remplaceraient les deux annonces de 15 secondes consécutives habituellement diffusées sur YouTube. Cela concernera tout particulièrement les contenus les plus populaires.

Ces pubs de 30 secondes ininterrompues seraient accessibles aux annonceurs via la plateforme publicitaire YouTube Select.

Une nouvelle fonctionnalité nommée «Pause Experiences» est également en phase de test. Le principe? À chaque fois qu’un utilisateur mettra en pause une vidéo lorsqu’il regardera du contenu YouTube sur sa télévision, une publicité apparaîtra.

On ne sait pas encore quand ces changements entreront en vigueur. Cette annonce fait suite à une autre révélation de YouTube la semaine dernière. L’entreprise testerait une nouvelle fonctionnalité visant à bloquer l’accès à la plateforme aux utilisateurs utilisant des bloqueurs de publicités.

Des utilisateurs sembleraient avoir déjà reçu un message leur interdisant l’accès à la plateforme en raison d’un bloqueur de publicités.

«De plus en plus d’utilisateurs de YouTube se tournent vers le plus grand écran du foyer pour visionner du contenu. Les spectateurs, en particulier les plus jeunes, ne distinguent plus le type de contenu qu’ils consomment. Lorsqu’ils allument leur télévision, ils souhaitent retrouver tout ce qu’ils apprécient en un seul lieu», a souligné le PDG de YouTube, Neal Mohan, confirmant un peu plus la place grandissante qu’occupe Google à lui seul dans le paysage audiovisuel.