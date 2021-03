Et le service de streaming musical le plus populaire est… YouTube

Malgré un nombre d’abonnés en pleine croissance, Spotify et consorts ne sont pas les services de streaming musical les plus populaires au monde. Les amateurs de musique les délaissent au profit de la plateforme vidéo YouTube. Aux États-Unis, cette dernière est utilisée par deux adultes sur cinq pour écouter de la musique.

La pandémie de Covid-19 a même renforcé ce phénomène, étant donné que l’arrêt brutal des concerts et festivals a poussé les mélomanes à se tourner vers les plateformes de streaming pour vivre la musique différemment. Beaucoup se sont tournés vers l’hébergeur de vidéos de Google, YouTube, pour les y aider.

C’est notamment le cas aux États-Unis, où deux adultes sur cinq (44%) utilisent YouTube pour écouter de la musique. Et ce, quel que soit leur âge. Si une majorité des 18-34 ans s’en servent dans ce but (53%), un tiers des plus de 65 ans en font de même. En comparaison, seuls 10% de ces seniors consultent Spotify et iHeartRadio pour écouter leurs morceaux préférés ou en découvrir de nouveaux.

Cette tendance est aussi visible en France, où YouTube est le premier service de musique en ligne utilisé par les adultes interrogés par YouGov. Il est également deux fois plus populaire que le géant suédois Spotify, qui n’est consulté que par 20% d’entre eux. Le pays où la plateforme de partage de vidéos est la plus utilisée pour écouter de la musique reste l’Inde. Plus de 65% des adultes vivant dans des zones urbaines s’en servent, contre seulement un tiers pour Gaana, Google Play Music et JioSaavn.

Si YouTube est plébiscité en Inde grâce à son modèle gratuit, les résultats du sondage de YouGov concernant le Royaume-Uni sont plus surprenants. Les Britanniques préfèrent de loin Spotify à YouTube, qui n’est utilisé que par 19% d’entre eux (contre 31 %). Le phénomène est d’autant plus flagrant chez les 18-34 ans : 54% se connectent sur Spotify pour écouter de la musique, contre seulement 25% sur YouTube.

Bien que le sondage de YouGov ne fournit pas d’explications quant au désamour des Britanniques pour l’hébergeur de vidéos américain, il n’affecte pas la popularité de YouTube au sein de l’industrie musicale. Selon les propres données de Google, plus de 2 milliards d’utilisateurs écoutent de la musique sur la plateforme chaque mois. Un chiffre particulièrement impressionnant pour un site qui n’a jamais vraiment eu l’intention de devenir une plateforme musicale à proprement parler.