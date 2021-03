Démission de la directrice générale de l’ADISQ Solange Drouin

Solange Drouin a annoncé son départ lundi, après 29 années passées au service de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Elle quittera ses fonctions de vice-présidente aux affaires publiques et de directrice générale cet été.

«Au cours des trois dernières décennies, [Solange Drouin] a consacré toutes ses énergies à promouvoir les intérêts du milieu québécois de la musique, avec une compétence, une combativité et une créativité qui lui sont uniques. Nous lui devons beaucoup et lui sommes profondément reconnaissants. C’est vraiment une chance qu’une personne de sa qualité et de sa compétence ait choisie de consacrer sa carrière à notre association», a salué Philippe Archambault président de l’ADISQ.

Elle a ainsi oeuvré pour que les autorités apportent un plus important soutien financier au milieu de la culture et pour une meilleure promotion de celui-ci. Solange Drouin a aussi participé à différents processus de révision législatifs et réglementaires.

«Ma plus grande fierté est d’avoir formé une équipe solide et investie, qui est loin d’être allée au bout de ce dont elle est capable pour notre musique et notre culture», a dit Solange Drouin dans un communiqué, tout en remerciant ses nombreux collaborateurs.

Avant son départ de l’ADISQ dans quelques semaines, elle suivra notamment le dossier de la relance du milieu de la musique.

Puis, cette avocate de formation se consacrera à ses projets personnels. L’ADISQ fera quant à elle rapidement savoir le processus de recrutement de son successeur.