Victime de «rénoviction», Vintage Parc va fermer ses portes

C’est la fin pour Vintage Parc. Ce magasin du Mile End, qui dit être victime de «rénoviction», s’apprête à écouler ses dernières pièces. Le commerce propose des meubles ainsi que des services de réparation depuis 28 ans. Mais il devra fermer ses portes le 1er septembre prochain.

Le propriétaire de la bâtisse aurait demandé à la boutique de libérer l’espace, afin que des travaux de rénovation puissent être réalisés.

«Après 28 ans, Vintage Parc ferme ses portes le 1er septembre 2023 pour cause de rénovation. Merci pour tout votre soutien au fil des ans. Ceci est notre dernière vente de clôture», a annoncé le commerce, par l’entremise d’une publication sur sa page Facebook.

L’équipe a remercié ses clients pour leur soutien «au fil des ans» et les a invités à saisir la dernière chance de se procurer une pièce vintage unique, avant la date fatidique.

Une émouvante vidéo, faisant office de générique de fin, a également été réalisée et relayée sur TikTok par les commerçants. Celle-ci permet aux internautes de s’introduire virtuellement à l’intérieur du magasin et de voir quels genres de produits sont disponibles. On peut apercevoir, pêle-mêle, des meubles, un vieux poste radio, des vinyles d’occasion… Autant d’objets qu’il est possible d’acheter au 4872 Avenue du Parc.

«Si vous cherchiez la pièce vintage parfaite, c’est le moment!», affirme Vintage Parc.

Dans la section des commentaires sur Facebook, certains internautes ont réagi à l’annonce de la fermeture. «C’est là-bas que j’ai acheté mes meubles pour mon premier appartement», s’est souvenu un utilisateur.