Montréal vibre au rythme du Tour de l’Île

Le coup d’envoi du 38e Tour de l’Île, ce grand rassemblement annuel montréalais des amateurs de vélo, a été donné dimanche matin, alors que plus de 20 000 cyclistes ont pris d’assaut la métropole.

Les sportifs se sont élancés du parc Maisonneuve, à l’angle du boulevard Rosemont et de la 26e avenue. Deux départs en différé étaient organisés, soit celui du Tour de l’Île Découverte et celui du Tour de l’Île régulier.

Le Tour de l’Île Découverte propose aux participants un parcours de 53,75 ou 99km, où ces derniers doivent par endroits partager la route avec des voitures, contrairement à l’itinéraire classique, qui lui s’étale sur 47 km et ne laisse pas de place à ces véhicules.

Le Tour de l’Île traversa notamment les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie, Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Ahuntsic, Villeray et Parc-Extension.

Cette fête de la petite reine s’accompagne d’un lot d’entraves à la circulation pour les automobilistes.

Parmi les grands axes bloqués par le Tour de l’Île, on compte les boulevards Provencher, Lavoisier, Gouin, De l’Acadie et Rosemont ainsi que la rue Viau. Voici la totalité des routes fermées et les horaires de fermeture.

Les routes fermées lors du 38e Tour de l’Île. Gracieuseté, Vélo Québec.

Notons que Vélo Québec a collaboré avec l’application Waze, permettant aux usagers de celle-ci de voir les fermetures en temps réel. De plus, une ligne téléphonique Info-circulation est déployée dimanche de 7h à 15h. Les numéros de téléphone sont les suivants: 514 521-8356, poste 380 ou 1 800 567-8356, poste 380.