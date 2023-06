Le campement sous l’autoroute Ville-Marie sera démantelé le 15 juin

Le campement des personnes en situation d’itinérance sous l’autoroute Ville-Marie sera démantelé le 15 juin comme prévu, et ce, malgré la demande de sursis d’un mois supplémentaire de la part de la Clinique juridique itinérante (CJI). Pour rappel, un avis d’expulsion d’éviction avait été ordonné le 5 avril 2023 et plus tard, le 24 avril, un sursis du démantèlement avait été accordé jusqu’au 15 juin.

La CJI avait demandé le report du démantèlement au 15 juillet, ce qui a été refusé en raison des travaux majeurs et urgents que doit entreprendre le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). Dans le jugement du 6 juin 2023, il est d’ailleurs inscrit que «les usagers de l’autoroute Ville-Marie et les membres de la Communauté [du campement] sortiraient tous gagnants» du maintien au 15 juin du démantèlement puisque des retards dans les travaux entraîneraient des coûts supplémentaires importants.

Les personnes concernées pourront utiliser des services d’entreposage offerts par le MTMD. Si elles le veulent, elles seront aidées par quelques organismes afin de trouver un logement et recevoir un accompagnement, notamment de la part de Résilience Montréal. Une seule personne parmi les membres du campement refuse toujours d’être relogée.