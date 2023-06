Des jeunes du primaire reçoivent des livres qu’ils ont eux-mêmes créés

Des élèves de l’école primaire Champlain, dans Centre-Sud, se sont déplacés à la Bibliothèque Frontenac jeudi matin pour recevoir les livres dont ils ont eux-mêmes créé l’histoire et les illustrations. Cette initiative s’inscrit dans le projet Un livre à la fois, mis sur pied en 2017 dans le but d’inspirer les jeunes de la maternelle à la deuxième année à développer un amour de la lecture tout en créant des liens entre les niveaux académiques universitaires et primaires.

«C’était important pour nous de créer des liens entre le niveau primaire et des étudiants de différentes facultés d’art universitaires, comme en théâtre, en littérature ou en arts visuels, pour qu’ils mettent à profit leur talent et le partager avec la communauté immédiate du Centre-Sud, explique la professeure au Département d’études littéraires de l’UQAM et coordonnatrice du projet, Geneviève Lafrance. Le projet a d’autant plus d’impact qu’il est répété chaque année et les élèves avaient hâte de pouvoir construire des livres.»

Les étudiantes en arts visuels de l’UQAM présentent quelques exemplaires des livres qu’ils ont construits à partir des illustrations créées par les jeunes. Photo: David Beauchamp, Métro

Des créations uniques

Un sentiment de joie et de fierté émanait des jeunes présents sur place à la bibliothèque lorsqu’ils ont reçu leurs livres qu’ils ont contribué à créer, et ce, autant les images que les textes. Ils étaient aussi heureux de tenir entre leurs mains un livre physique qu’ils allaient pouvoir donner à leurs amis et à leurs familles.

«On a aimé créer cette histoire parce que c’était créatif et on pouvait découper des choses et dessiner. On a tous eu les idées ensemble et on est fiers d’avoir créé le livre ensemble», racontent, enthousiastes, les élèves de première année Maeva, Yslah et Esaïe après avoir reçu leurs livres. Ils en ont profité pour présenter l’histoire et les personnages de leur livre, intitulé «La fée, le chat et les biscottes».

Les jeunes de première année étaient fiers de se faire photographier et de montrer les livres qu’ils ont créés. Photo: David Beauchamp

Un travail d’équipe

Le processus de création a impliqué plusieurs départements universitaires, autant des élèves d’études littéraires qu’en arts visuels. C’est justement cette collaboration entre les différents milieux qui explique le succès de ce projet qui en est à sa 7e édition.

«Une chose qui nous marque beaucoup pour ce projet Un livre à la fois est l’occasion de travailler en équipe et de se mettre ensemble, soutient la doctorante en littérature de langue française à l’Université de Montréal, Florence Brassard. On n’a jamais vraiment de travaux d’équipe en études littéraires et ce projet est une bonne occasion de développer des liens avec nos collègues, de se mettre ensemble et d’apprendre à organiser des événements.»

Une des nouveautés pour l’édition 2023 du projet est la création d’un album jeunesse écrit en français et en inuktitut. Le livre, intitulé L’inugagullirq / ᐃᓄᒐᒍᓪᓕᖅ, a d’ailleurs remporté le Prix national du ministère de l’Éducation en mai dernier.