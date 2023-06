Météo: après le beau temps, la pluie

C’est le beau temps avant la grisaille. Les Montréalais pourront profiter ce dimanche d’une belle journée, chaude et ensoleillée, mais la météo ne sera pas aussi clémente la semaine prochaine.

Des nuages viendront encombrer le ciel de la métropole et des averses devraient également s’inviter au menu, selon les prévisions de Météo Média.

Ce dimanche, le mercure atteindra les 27 degrés à Montréal et cette chaleur se maintiendra lundi, malgré le temps gris.

Les températures baisseront dès mardi où 20 degrés et de la pluie sont attendus dans la plus grande ville du Québec. Pour le reste de la semaine, il fera entre 20 et 24 degrés, et le ciel demeura couvert, à l’exception des journées de jeudi, samedi et dimanche. Le risque d’averses sera tout de même présent.

Capture d’écran Météo Média

Affectée en début de semaine par les feux de forêt qui sévissent dans la province, la qualité de l’air à Montréal est «correcte» ce dimanche, selon le site spécialisé AccuWeather.