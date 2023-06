Le REM de l’Est ne passera pas par le centre-ville dans un premier temps

C’est confirmé et reconfirmé: le tracé du REM de l’Est ne passera pas par le centre-ville de Montréal dans un avenir rapproché, contrairement à ce que demandaient plusieurs personnes, et à ce que proposait la Caisse de dépôt. À court terme, le gouvernement du Québec souhaite plutôt miser sur la ligne verte comme moyen de transport reliant les citoyens de l’Est au centre-ville.

«Le retrait du tronçon aérien au centre-ville et le maintien des deux antennes vers Pointe-aux-Trembles et le cégep Marie-Victorin figurent effectivement dans le mandat qu’a reçu le groupe de travail», a indiqué par courriel le directeur aux affaires publiques et aux communications de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), Simon Charbonneau.

Cela avait aussi été confirmé dès le 2 mai 2022, lors de l’annonce conjointe du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal. Le gouvernement évoquait alors «un manque d’acceptabilité sociale» pour l’insertion du REM de l’Est au centre-ville. «En s’appuyant sur la ligne verte, on assurera un accès au centre-ville de façon efficace et consensuelle», avait alors déclaré la mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et responsable de l’est de Montréal au sein du comité exécutif, Caroline Bourgeois.

La nouvelle a finalement été reconfirmée mardi midi par le ministre responsable de la Métropole, Pierre Fitzgibbon, alors qu’il participait à un évènement de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal. «Il faut procéder par petits pas pour avoir du succès. C’est clair qu’un lien au centre-ville va éventuellement devoir être là. Il a été convenu que, pour étude préliminaire présentement, on va y aller avec un tracé qui va partir d’une des stations de la ligne verte», a-t-il dit.

En février, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, avait évoqué la possibilité de relier le REM de l’Est au centre-ville dans une phase subséquente du projet.

Dans une lettre ouverte publiée en mai dernier, 50 personnalités issues des milieux économiques, sociaux, culturels et environnementaux ont uni leurs voix pour demander à ce que l’est de Montréal soit relié au centre-ville «dans un avenir rapproché». «Le futur REM de l’Est doit aller rejoindre le centre-ville en souterrain à partir de la station L’Assomption en venant ainsi se connecter à la Gare Centrale et au REM de l’Ouest», pouvait-on lire. Devant la crise du logement et les bouleversements environnementaux, les signataires estiment qu’il faut assurer des options de transport en commun reliant l’Est au reste de l’île.