Hausse des loyers de près de 11% à Montréal pour le mois de mai

La moyenne des loyers a augmenté de 10,8% au mois de mai 2023 par rapport à l’année dernière, ce qui équivaut à un loyer moyen de 1 923$. Ces chiffres, divulgués dans le dernier rapport de rentals.ca, surviennent peu de temps après le dépôt de la réforme du logement par le gouvernement québécois (projet de loi 31).

Pour le mois de mai 2023, le prix moyen pour un trois et demi s’élevait à 1 657$, représentant une augmentation de 6,8% par rapport à l’an dernier, et à 2 172$ pour un quatre et demi, soit une hausse de 8,1% comparativement à 2022. Ces données classaient Montréal au 26e rang au pays pour le coût d’un trois et demi et au 20e rang pour un quatre et demi.

«Des loyers plus élevés sont à l’horizon en plus des taux d’intérêt les plus élevés en 22 ans, d’une augmentation des hypothèques et un record en immigration. La génération Z pourrait devenir la « génération boomerang » en retournant vivre chez les parents ou bien la « génération colocataire » en divisant le coût des loyers avec d’autres personnes puisqu’il est devenu inabordable de payer un loyer seul au Canada. Les différents niveaux gouvernements doivent proposer des solutions créatives pour augmenter l’offre en logement», explique le président-directeur général du réseau rentals.ca, Matt Denison.

Alors que les loyers augmentent, plusieurs se sont mobilisés pour sommer le gouvernement de retirer ou d’amender l’article 7 du projet de loi 31 en matière de logement qui prévoit qu’un propriétaire de logement pourrait refuser la cession de bail entre locataires «pour un motif autre qu’un motif sérieux».