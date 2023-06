Montréal veut réduire de 10% la quantité de déchets produite par citoyen

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a adopté un nouveau plan de gestion des matières résiduelles qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024 jusqu’en 2030. Ce Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) préconise la réduction de production de déchets et une bonification du recyclage.

Plusieurs objectifs principaux ont été adoptés, notamment la réduction de 10% de la quantité de kilogrammes de matières résiduelles émises par citoyens et d’abaisser à 425 kilogrammes par personne par année la quantité de matières produites. À ces objectifs s’ajoute notamment la volonté de mettre sur pied la collecte de matières organiques et de recycler jusqu’à 75% du papier, du carton, du verre, du plastique et du métal.

«Les quantités de déchets et de matières recyclables générés au Québec continuent d’augmenter de façon catastrophique. Or, les sites d’enfouissement débordent et on ne peut plus compter seulement sur le recyclage et la revalorisation. Beaucoup de municipalités ont déjà amorcé le travail en ce sens; par exemple, 17 d’entre elles sont en voie ou ont adopté un règlement encadrant la distribution des imprimés publicitaires et 40 autres y réfléchissent», souligne la mairesse de Montréal, Valérie Plante, insistant sur le besoin de suivre la tendance dans ce domaine.

42 nouvelles mesures sont également prévues dans le PMGMR, telles que l’implantation de la collecte de matières organiques dans tous les logements de la CMM et encadrer la distribution de publicités par la poste pour qu’un système de distribution volontaire soit la norme.