La CMM consulte sur sa gestion des déchets

Réduire les déchets produits, augmenter la part du recyclage, couvrir tout le territoire en gestion des résidus alimentaires, localiser le traitement des déchets, etc… Ce sont certains des objectifs du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR), sur lequel la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) consulte sa population.

« Les défis de gestion [des déchets sont importants] alors que les lieux d’enfouissement arriveront à leur capacité maximale d’ici une dizaine d’années » a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante, par communiqué. Ce plan, s’il est adopté, définira les objectifs sur la période de 2024 à 2031. Les objectifs fixés sont aussi chiffrés comme la réduction de 10% de la quantité de déchets produits ou le recyclage à 75% du papier, du carton, du verre, du plastique et du métal.

Le PMGMR fait l’objet d’une consultation publique qui se déroulera en deux volets. Dans un premier temps, les citoyens sont invités à donner leurs commentaires ou à écrire un mémoire sur le site dédié de la CMM d’ici le 10 février 2023. Lors d’un second volet se tiendra des séances de consultation entre le 13 et le 31 mars 2023. Les participants qui se seront inscrits au préalable pourront présenter leurs mémoires ou partager leurs idées.

Des mesures ciblées

Pour atteindre les objectifs fixés, les municipalités mettront en place des mesures ciblées dont l’interdiction des sacs d’emplettes de toute épaisseur et de certains articles à usage unique. Le Grand Montréal veut aussi implanter la collecte des résidus alimentaires dans les habitations de plus de huit logements et encadrer la distribution des imprimés publicitaires pour le rendre possible uniquement sur adhésion.

Précisons que dès mai 2023, le Publisac devrait être distribué seulement aux ménages qui en font la demande dans la ville de Montréal. La CMM souhaite aussi élaborer des portraits et des projets sur la gestion des déchets.

Après les deux étapes de consultation, le PMGMR sera le sujet d’un rapport de consultation d’ici le 31 mai 2023 avant d’être transmis à Recyc-Québec qui décidera ou non si le plan est conforme. Le PMGMR devrait ainsi être adopté et entré en vigueur avant la fin de 2023.