Piknic Électronik: le Petit Piknic adopte une nouvelle formule

De la musique électronique pour tout le monde! Pour célébrer ses 20 années d’existence, Piknic Électronik remanie la formule du Petit Piknic. Ces rendez-vous auront ainsi droit, dès cette année, à leur propre programmation et à leurs propres évènements, a annoncé Piknic Électronik.

Quatre dates sont à noter sur le calendrier, soit les dimanches 25 juin, 23 juillet, 27 août et 24 septembre prochains. Les festivités auront lieu de 12h à 15h.

«Petit Piknic devient un évènement 100% gratuit, pour les petits et les grands. Original et festif, il a pour mission de décloisonner l’univers de la musique électronique en faisant se rencontrer les familles, les jeunes adultes et moins jeunes autour de cet évènement dominical», indique Piknic Électronik.

Artistes, camions de rue et jeux pour enfants

Pour le bonheur des visiteurs, des artistes de la scène montréalaise viendront faire vibrer les lieux et se produiront sur la Scène du Boisé. Les enfants pourront profiter d’un large éventail de jeux encadrés par des animateurs. Des camions de rue et bars à mocktails et cocktails seront également de la partie.

Le Club Saga Cité et sa musique afrohouse sont attendus le dimanche 25 juin. Les amateurs de house et de disco ne voudront pas manquer le duo DJ DIAL-ON b2b Dj Hide le dimanche 23 juillet. Charles Cozy et Audrey Bélanger viendront faire retentir, le dimanche 27 août, des beats hip-hop et électroniques. Enfin, pour clôturer la saison, Mr Touré et Dj Kelly seront aux commandes.

Piknic Électronik souligne que des casques antibruit pour les enfants pourront être empruntés sur les places pour protéger les oreilles des plus petits.