Les Louanges distribue des cendriers de poche au parc La Fontaine

L’auteur-compositeur-interprète Les Louanges s’allie à la Ville de Montréal pour garder la métropole propre. Au parc La Fontaine lundi après-midi, il a distribué des cendriers de poche aux Montréalais dans le but d’éviter qu’ils jettent leurs mégots au sol.

«Venez me retrouvez au Parc Laf vers 16h, je vais vous donner des cendriers de poche pour que vous (et parfois moi aussi, il faut l’admettre) arrêtiez de jeter vos [mégots] au sol», a-t-il écrit dans une story Instagram.

Un cendrier de poche est un petit contenant hermétique qui sert justement à éviter que les mégots de cigarettes ne se retrouvent par terre et polluent l’environnement. Isolé, étanche et sécuritaire, il ne brûle pas et n’a pas d’odeur. Vu que les cendres ne s’échappent pas du cendrier, il suffit d’y mettre le mégot de cigarette, même s’il est encore allumé. Une fois le cendrier plein, il faut le vider.

Contacté à cet effet, l’Arrondissement du Plateau-Mont-Royal confirme qu’il s’agit d’une initiative de la Ville de Montréal en partenariat avec Les Louanges. Métro attendait toujours un retour de la Ville au moment d’écrire ces lignes.

Au début du mois, la mairesse Valérie Plante demandait «un effort collectif» de la part de la population afin qu’elle évite de jeter des mégots au sol. Elle avait également évoqué la possibilité d’augmenter le nombre de cendriers dans la métropole. «Je suis prête à regarder s’il devrait y avoir plus de cendriers de la Ville de Montréal dans certains endroits publics, mais j’ai aussi besoin que les gens, les commerçants, les institutions, les universités et autres aient également leurs cendriers», avait-elle expliqué à Métro.

En plus des enjeux de propreté, les mégots de cigarette peuvent représenter des risques d’incendie.