Insalubrité: Valérie Plante demande un effort collectif pour les mégots de cigarette

Pour assurer la propreté de Montréal, la mairesse Valérie Plante demande qu’un effort collectif soit fait quant aux mégots de cigarette. Elle considère entre autres augmenter le nombre de cendriers, mais demande l’aide de la communauté.

«Je suis prête à regarder s’il devrait y avoir plus de cendriers de la Ville de Montréal dans certains endroits publics, mais j’ai aussi besoin que les gens, les commerçants, les institutions, les universités et autres aient également leurs cendriers», explique-t-elle, interrogée à ce sujet par Métro.

La porte-parole d’Ensemble Montréal en matière d’environnement, Stéphanie Valenzuela, estime que «contrairement à ce que dit la mairesse, ce n’est pas vrai que les commerçants et institutions doivent être seuls à porter le fardeau de la propreté de l’espace public».

Mme Valenzuela rappelle que le parti d’opposition demande déjà plus de cendriers et une plus grande fréquence des collectes de mégots depuis plusieurs années, notamment au Village, où se retrouvent 16% des mégots ramassés dans Ville-Marie.

«De la même façon qu’on ne jette plus les papiers par terre, on ne devrait plus faire ça avec les cigarettes, c’est non», ajoute la mairesse. Mme Plante se dit aussi ouverte à la possibilité de donner des amendes plus importantes aux gens qui abandonnent leurs mégots dans la rue.

«Si nous voulons que les citoyens posent le bon geste, encore faut-il leur donner les bons outils», rétorque Mme Valenzuela.

En plus des enjeux de propretés, les risques d’incendie que peuvent représenter les mégots de cigarettes ont été soulevés mercredi matin par l’administration Plante. La responsable de l’environnement de la Ville, Marie-Andrée Mauger, a rappelé qu’ils sont une source importante d’incendies dans les villes selon les données du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), particulièrement alors que «les épisodes de sécheresse augmentent, ce qui crée des conditions propices à des embrasements».