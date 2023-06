Conflit autour du stationnement du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) demande au gouvernement du Québec de remplacer son plan de construction d’un stationnement de surface sur le site du futur hôpital Vaudreuil-Soulanges par un stationnement souterrain ou étagé «comme convenu initialement par les partenaires impliqués».

C’est donc un plus grand budget qui est demandé au ministère de la Santé et des Services sociaux dans le but de choisir une option permettant, toujours selon la CMM, de lutter contre les îlots de chaleur urbains. Un stationnement de surface de 5,7 hectares, tel que celui prévu actuellement par le ministère, ne s’inscrirait pas dans une perspective de développement durable, critique la CMM.

Ce pour quoi le MSSS a opté ne respecterait pas les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, souligne la CMM, ni le Plan métropolitain d’aménagement et de développement «qui doivent prévaloir, notamment afin de favoriser la résilience et l’adaptation des communautés aux changements climatiques.»

Le MSSS n’a pas pu répondre aux questions de Métro en raison du jour férié.