Montréal-Nord: l’immigration récente force la construction d’une nouvelle école

La nouvelles école primaire sera construite juste à côté de cet établissement secondaire en construction actuellement sur Maurice-Duplessis et Albert-Hudon, à Montréal-Nord.

Prévue dans le Plan québécois des infrastructures (PQI 2019-2029) depuis trois ans, la construction d’une nouvelle école primaire à Montréal-Nord vient d’être autorisée par le ministère de l’Éducation au coût de plus de 45 M$. Il s’agit d’un établissement de 32 classes, dont 8 préscolaires, qui viendra desservir le nord-est de l’arrondissement en proie à une immigration récente, notamment de familles avec de jeunes enfants.

C’est le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, qui a informé la députée de Bourassa-Sauvé, Madwa-Nika Cadet, de la décision. L’élue se réjouit de l’arrivée de cette infrastructure scolaire.

«C’est une bonne nouvelle d’avoir obtenu du MEQ l’autorisation qui était attendue par plusieurs acteurs du milieu. Nos enfants ont besoin d’avoir de belles infrastructures», a-t-elle dit en entrevue avec Métro.

Selon la parlementaire libérale, l’arrivée de cette nouvelle école vient combler un besoin criant en matière de classes disponibles dans les écoles. L’immigration récente créerait une pression énorme sur le réseau.

Un boom scolaire lié à l’immigration

Ce serait difficile d’attribuer cela à une hausse du taux de natalité. La hausse de façon générale est plus liée à du flux migratoire. Madwa-Nika Cadet, députée provinciale de Bourassa-Sauvé

En effet, d’après un portrait brossé par le Centre de service scolaire de la Pointe de l’île (CSSPI) des classes d’accueil à Montréal-Nord depuis les trois à quatre dernières années et dont Métro a obtenu copie, on constate «un boom très important de plus de 12 classes supplémentaires à Montréal-Nord cette année causé par l’immigration récente».

L’année a débuté avec 53 classes d’environ 12 élèves et s’est terminée avec plus de 65 classes remplies à pleine capacité avec en moyenne 19 élèves par classe. Or, la pleine capacité est habituellement de 17 enfants.

Pour Montréal-Nord, cela représente donc une augmentation de 100%, indique le document. On parle de 624 élèves en début d’année scolaire à 1254 élèves, en moyenne en cette fin d’année.

C’est littéralement du simple au double. Extrait d’un document de du CSSPI

Si la députée de Bourassa-Sauvé, Madwa-Nika Cadet, est en fonction depuis huit mois, une nouvelle infrastructure scolaire est demandée depuis bien plus longtemps. Ses prédécesseurs, comme Rita de Santis et Paule Robitaille, en ont fait un plaidoyer, précise Mme Cadet.

La nouvelle école primaire sera érigée juste à côté de l’établissement secondaire en construction actuellement.

Selon le CSSPI, cette nouvelle école s’inscrit dans le cadre des prévisions démographiques du MEQ pour ce secteur et de l’implantation du programme de maternelle 4 ans. L’établissement primaire, dont le nom n’est pas connu pour le moment, sera érigé juste à côté d’une nouvelle école secondaire en construction à l’angle du boulevard Maurice-Duplessis et de la rue Albert-Hudon, à Montréal-Nord.