Archambault Berri: quelques heures avant la fin

Les derniers clients du magasin Archambault déambulent pour une ultime fois à travers les allées du magasin Archambault de la rue Berri. À 21h, ce vendredi, cette succursale fermera pour de bon et ne sera plus qu’un souvenir.

L’enseigne en néon sera maintenue sur la façade du 500 rue Sainte-Catherine Est en guise de rappel de la présence de cette institution au coin des rues Sainte-Catherine Est et Berri pendant près de cent ans. C’est la dévitalisation du centre-ville qui aura eu la peau de la boutique de musique, de livres et de cadeaux, celle-ci ayant pourtant survécu à des crises économiques et des récessions.

La fondation d’Archambault remonte à 1896, ce qui faisait d’elle la plus vieille organisation musicale en activité sur le territoire montréalais, selon Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Les magasins Archambault vendaient à l’origine des instruments de musique et des partitions musicales.

C’est avec une note de nostalgie qu’on dit au revoir à notre voisin @archambaultCA Berri. 👋🎶



Retour sur l’histoire du doyen des magasins de la maison Archambault qui restera longtemps dans les mémoires. 👇 https://t.co/ULOBL6D4rD — BAnQ (@_BAnQ) June 29, 2023