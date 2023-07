Le REM de l’Est entièrement souterrain?

Le comité mandaté par Québec et la Ville de Montréal pour évaluer le tracé du REM de l’Est a livré son rapport final.

Selon le document, la ligne raccorderait bien Pointe-aux-Trembles au cégep Marie-Victorin, comme le prévoyait son tracé initial. Toutefois, deux points d’entrée sur la ligne verte ont été ajoutés aux stations de métro Honoré-Beaugrand et Assomption. De plus, quatre stations vers Rivière-des-Prairies, Laval et Charlemagne seraient prolongées, selon les propositions des experts.

Autre fait majeur, le groupe recommande un tracé souterrain «sur tout le parcours», rapporte La Presse.

Le coût total de la construction de ce vaste réseau devrait atteindre les 36 milliards, soit presque le double la facture initiale établie par le comité. Celle-ci était évaluée à 17 milliards. Les causes de cette augmentation? L’enfouissement de la ligne, qui devait au départ prendre la forme de stations aériennes. Mais aussi «l’évolution de l’inflation et des frais de financement», énumère le rapport final dont La Presse a obtenu copie.

Selon le document, le REM de l’est s’étendrait ainsi sur 34 km et permettrait de transporter 29000 usagers en heure de pointe le matin.

Le rapport inclut également un prolongement de deux stations vers Rivière-des-Prairies, une à Laval et une à Charlemagne-Est. Le gouvernement provincial balaye toutefois l’idée d’un tracé passant par l’autoroute 40 ainsi qu’une connexion avec Mascouche, selon La Presse.

Sous la terre

Au vu des difficultés qui accompagneraient l’implantation d’une voie aérienne (nuisances sonores, vibratoires et visuelles), le comité a penché en faveur d’un REM de l’Est entièrement souterrain.

«Le projet ne pose pas de défis techniques compte tenu de la qualité du roc en sous-sol», affirment les spécialistes. Ils notent par ailleurs que des stations aériennes dans des secteurs comme Mercier-Ouest et Mercier-Est seraient problématiques.

Le maire de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve Pierre Lessard-Blais s’est d’ailleurs réjoui des recommandations contenues dans le rapport final.

«Un REM à 100% souterrain est un immense gain pour Mercier-Hochelaga-Maisonneuve», a-t-il déclaré dans un gazouillis.

Un REM à 100% souterrain est un immense gain pour Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.



Notre mobilisation collective pour la qualité de vie et le transport en commun paie aujourd'hui!👏Je me réjouis des développements et continue le travail.https://t.co/z3dpheQe4q#polmtl #polqc — Pierre Lessard-Blais (@PierreLBlais) July 1, 2023

Enfin, le rapport confirme l’exclusion du centre-ville dans le tracé du REM de l’Est, même sous terre, en raison notamment du manque d’acceptabilité sociale du projet.

Québec a cependant indiqué qu’une liaison avec le centre-ville pourrait un jour être déployée. Celle-ci n’interviendra pas dans un futur proche.