Les Mondiaux de rugby sous-marin débarquent à Montréal

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, le rugby sous-marin est bel et bien une discipline sportive! Et Montréal accueillera au mois de juillet les championnats mondiaux de ce sport.

La compétition, qui a lieu tous les quatre ans, débarque ainsi pour la première fois en Amérique du Nord. Dix pays s’affronteront du 8 au 15 juillet au Complexe sportif Claude-Robillard. On retrouvera notamment le Canada, l’Australie, l’Autriche, mais aussi l’Allemagne d’où cette curieuse pratique sportive est originaire.

Nous avons là une occasion exceptionnelle de faire découvrir aux Québécois un sport aussi spectaculaire que méconnu », s’est enthousiasmé le président du comité organisateur de Montréal Subaquatique, Hector Torres.

Les hommes et les femmes évolueront dans deux catégories distinctes lors du tournoi. Les personnes souhaitant découvrir cette displine se réjouiront d’apprendre que l’entrée sera gratuite pour toute la durée de l’événement.

Quelques règles

Tout se joue dans une piscine dont les dimensions peuvent varier. C’est un ballon en plastique rempli d’eau salée qui les athlètes tentent de s’arracher afin de marquer des buts dans des paniers en acier. Ceux-ci sont installés au fond de la piscine, de chaque côté.

Les équipes sont composées de 15 joueurs – dont 3 remplaçants- équipés de palmes, d’un masque de plongée et d’un tuba. Six joueurs se jettent à l’eau tandis que six autres se tiennent prêts à les remplacer.

Les matchs s’étirent sur deux périodes de 15 minutes, coupées d’une pause de 5 minutes.