Un cycliste meurt écrasé par un camion-citerne

Un cycliste est décédé mardi matin après avoir été écrasé par un camion-citerne à l’angle de l’avenue Papineau et du boulevard De Maisonneuve. Le véhicule est toujours recherché par les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui ont limité l’accès au pont Jacques-Cartier.

Vers 11h20, un appel a été fait au 911 concernant une collision entre un camion-citerne et un cycliste au coin de l’avenue Papineau et du boulevard De Maisonneuve. En arrivant sur les lieux, les policiers ont constaté le décès de l’homme dans la quarantaine.

Selon les premières informations recueillies auprès des témoins, le camion-citerne circulait en direction nord sur l’avenue Papineau à la hauteur du boulevard Maisonneuve. Pour une raison encore inconnue, c’est à ce moment que le cycliste aurait fait une chute avant d’être écrasé sous les roues du véhicule lourd.

À la suite de la collision, le camion-citerne a poursuivi sa route vers la Rive-Sud sur le pont Jacques-Cartier. Le véhicule est toujours recherché par les policiers.

Un large périmètre de sécurité a été mis en place au coin du boulevard De Maisonneuve et de l’avenue Papineau. L’accès au pont est limité et se fera jusqu’à nouvel ordre à partir de la rue Sherbrooke et non par le boulevard René-Lévesque ou l’avenue Papineau, indique le porte-parole du SPVM Jean-Pierre Brabant.

Une enquête est en cours pour mieux comprendre les circonstances entourant cette collision mortelle.