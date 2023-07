Les prix des propriétés augmentent dans le Grand Montréal

Bien que le prix médian des propriétés dans l’ensemble de la région du Grand Montréal a légèrement baissé entre le deuxième trimestre de 2022 et celui de 2023, les augmentations observées entre le premier et le deuxième trimestre de l’année 2023 révèlent un élan soutenu, d’après les résultats de l’Étude sur le prix des maisons et les prévisions du marché de Royal LePage publiés aujourd’hui.

La correction des prix, c’est-à-dire la chute des prix temporaire, dans la région du Grand Montréal s’est donc dissipée avec le retour de la demande immobilière refoulée, sur fond de crise d’offre de logements lors du deuxième trimestre de l’année.

En effet, lors du deuxième trimestre de 2023, l’agrégat du prix d’une propriété dans la région du Grand Montréal a diminué de 2,4% par rapport au même trimestre en 2022 pour atteindre 571 800$, ce qui équivaut toutefois à hausse par rapport au premier trimestre de 2023 où le prix médian de l’agrégat était de 551 400$.

Lorsqu’on compare le deuxième trimestre de 2022 à celui de 2023, le prix médian d’une maison unifamiliale détachée a diminué de 2,5% pour atteindre 644 100$. Toutefois, le prix médian d’un appartement en copropriété a augmenté de 2,0% au deuxième trimestre de 2023 comparativement à la même période en 2022 pour se situer à 461 700$.

Le prix médian des copropriétés a surtout augmenté entre le deuxième trimestre de 2022 et celui de 2023 au centre-ville de Montréal, passant de 535 100$ à 563 600$. Il a toutefois diminué pour la même période dans l’est et l’ouest de l’île.

Entre le premier et le deuxième trimestre de 2023, le prix médian de l’agrégat immobilier a augmenté partout dans le Grand Montréal sauf dans l’est de l’île où il est passé de 552 100$ à 546 600$.

Prévisions

Dans ce contexte de hausses plus soutenues et plus rapides, Royal LePage anticipe que le prix de l’agrégat d’une propriété augmentera de 8,0% lors du quatrième trimestre de 2023 comparativement à la même période en 2022, pour atteindre 587 844 $. Sur une base trimestrielle, cela signifie que le prix de l’agrégat dans la région demeurera essentiellement stable au cours des six prochains mois, n’enregistrant que de modestes hausses trimestrielles.

Selon le vice-président et directeur général de Royal LePage pour la région du Québec, Dominic St-Pierre, l’augmentation de 25 points de base du taux directeur de la Banque du Canada signalera à de certains acheteurs potentiels qui espéraient reprendre leurs démarches de recherche de propriété qu’ils devront encore faire preuve de patience.

«Alors que nous continuons de constater une pénurie de logements, cette annonce devrait freiner temporairement les ardeurs d’une masse d’acheteurs potentiels, tandis que nous observons une nouvelle remontée précipitée des prix des propriétés, après une courte période de correction. D’un autre côté, certains acheteurs qui ont obtenu des taux d’intérêt garantis se précipiteront pour faire un achat avant que leurs taux n’expirent. Toutefois, ils devront faire face à une concurrence accrue pour le peu de propriétés disponibles sur le marché, car de nombreux vendeurs potentiels qui n’ont pas un besoin immédiat de déménager attendront avant de mettre leurs biens en vente», explique-t-il.