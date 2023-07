Près de 120 ménages montréalais toujours sans logement

Les loyers sont de plus en plus durs à payer pour de nombreux jeunes de la métropole.

Près de deux semaines après le premier juillet, 119 ménages montréalais reçoivent toujours l’aide de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) pour trouver un logement. À pareille date l’année dernière, ce nombre s’élevait à 124.

Des 119 ménages toujours à la recherche d’un logement à Montréal, 39 sont temporairement hébergés à l’hôtel.

Certains de ces ménages étaient déjà accompagnés par l’OMHM avant le premier juillet, tandis que d’autres ont fait appel à l’aide de l’organisme après cette date, précise la chargée de communication Valérie Rhême. En effet, en date du 27 juin dernier, c’était 95 ménages qui étaient accompagnés par l’OMHM pour trouver un logement. Ce nombre a donc augmenté quelques jours après la date fatidique du déménagement.

Montréal vit une crise du logement, notamment en raison de la forte hausse des loyers. Selon la Société canadienne d’habitation et de logement, le loyer moyen pour un appartement de deux chambres a augmenté de 5,4% cette année. Le taux d’inoccupation des logements de Montréal s’élève à 2%, ce qui correspond au troisième plus bas taux parmi les métropoles canadiennes, après Vancouver et Toronto.

Les personnes qui font appel au service de référence de l’OMHM, disponible à longueur d’année, sont accompagnées tout au long de la démarche, peu importe la durée.

Selon Valérie Rhême, il est difficile de dire combien de ménages réussissent à se loger par jour. «L’OMHM les accompagne, les hébergent temporairement au besoin, mais ce sont eux qui font les démarches pour se trouver un logement. On ne le fait pas à leur place», explique-t-elle.

En effet, l’OMHM met en place des outils, comme des listes de logement disponibles, à leur disposition. «S’ils sont éligibles pour un HLM, nous les invitons à remplir une demande si ce n’est pas déjà fait, s’il s’agit d’une éviction qui ne semble pas faite dans les règles, nous leur suggérons d’entrer en contact avec les comités logement pour obtenir de l’aide, etc. Selon les situations, nous avons un grand réseau de partenaires pouvant offrir différents services. Chaque accompagnement est individualisé en fonction de la situation du ménage», poursuit Mme Rhême.

Avec les informations d’Isabelle Chénier.