Fin de la grève pour les employés de l’entretien du cimetière Notre-Dame

Après plus de six mois de grève, les employés de l’entretien du cimetière Notre-Dame-des-Neiges dans Côte-des-Neiges retourneront finalement au travail lundi puisqu’ils ont accepté une entente de principe. Ce n’est toutefois pas le cas des employés de bureau, en grève depuis septembre 2022, qui poursuivent la grève.

L’entente de principe a été acceptée à 83% par les membres du Syndicat de l’entretien du cimetière Notre-Dame-des-Neiges–CSN, ce qui permettra la reprise des activités de nettoyage.

À leur retour au travail, les employés des opérations se concentreront d’abord sur le nettoyage du terrain ainsi que sur certains besoins opérationnels. Ces travaux se feront avec diligence au cours des prochaines semaines, afin que le site puisse de nouveau être ouvert, de manière sécuritaire, aux familles des défunts et aux visiteurs.

La nouvelle convention collective des travailleurs de l’entretien prévoit des augmentations de salaire totalisant 26% sur neuf ans et inclut une rétroactivité remontant à 2021. La garantie de semaines travaillées des employés saisonniers et l’assurance que ces derniers soient rappelés au travail sont des gains importants de l’entente de principe.

Une fois l’entente signée, l’administration communiquera progressivement avec les centaines de familles en attente d’une inhumation en terrain, pour fixer des rendez-vous afin de planifier les arrangements nécessaires. «Nous nous excusons sincèrement des conditions éprouvantes qui ont affecté plusieurs familles endeuillées au cours des derniers mois et nous allons mettre tout en œuvre pour leur permettre de compléter leur deuil dans les meilleures conditions. Nous continuerons à offrir des services de crémation et d’inhumation en crypte et mausolée», a déclaré l’administrateur bénévole monsieur Michel St-Amour.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a rencontré séparément les deux parties, lundi, afin de dénouer l’impasse.

Félicitations aux parties pour l’entente de principe acceptée à 83 % pour les employés de l’unité générale du cimetière NDN. Je salue l’engagement des conciliateurs du @Mtrav. La reprise des activités au cimetière permettra de répondre aux besoins des familles endeuillées.@laCSN — Jean Boulet (@JeanBoulet10) July 13, 2023

Les employés de bureau, en grève depuis neuf mois, n’ont pas abouti à une entente de principe lors de la dernière ronde de négociation tenue hier soir. À présent, leur objectif est de continuer à tout mettre en œuvre pour atteindre également cet objectif.