Alloprof a aidé deux fois plus d’élèves cet été

Alors que près de 20 000 jeunes Québécois suivent des cours d’été ou sont en préparation pour les reprises d’examens, Alloprof a rencontré 7000 élèves cet été, soit le double de l’an dernier, afin de les diriger vers des ressources selon leurs besoins. L’organisme d’aide à la réussite scolaire sera ouvert jusqu’au 31 juillet pour offrir du soutien scolaire aux élèves en échec.

L’été dernier, plus de 18 500 jeunes du secondaire ont passé des examens de reprise au Québec. Selon Alloprof, c’est l’épreuve unique de français qui a été la plus fréquentée, suivie par l’épreuve de science et technologie, et de mathématiques Culture, société et technique (CST).

L’équipe de professionnels d’Alloprof est en mesure de répondre aux questions des élèves par clavardage, texto ou téléphone du lundi au jeudi de 17h à 20h et le dimanche de 14h à 17h.

Le site web propose aussi une foule d’exercices pour consolider la matière et s’assurer d’avoir bien compris, ainsi que des simulations d’examen en mathématiques et en sciences de secondaire 4. Des «récupérations interactives» en ligne, appelées MiniRécups, y sont disponibles. «Depuis leur création, le nombre de notions couvertes ne cesse d’augmenter, car on sait que c’est un outil efficace pour réviser et pratiquer les notions problématiques», indique la porte-parole d’Alloprof Eveline Trudel-Fugère.

Alloprof sollicite l’aide de toute la communauté québécoise, afin de l’aider à soutenir les efforts de ces jeunes vulnérables et à les accompagner vers la réussite. Un don en ligne de 50$ permet à l’organisme de réaliser plus de 300 accompagnements scolaires. «Il est important pour Alloprof que ses services demeurent gratuits puisque la défavorisation est, malheureusement, un facteur de difficulté et d’échec scolaires», ajoute Mme Trudel-Fugère.