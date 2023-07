Un premier comité logement à Saint-Michel

Un premier comité logement voit le jour dans Saint-Michel. L’organisme veut préserver l’abordabilité du quartier et défendre les droits de locataire, alors que la crise du logement est sur toutes les lèvres.

«Quand je vois qu’il y a un service qui ne s’offre pas sur le territoire de Saint-Michel, mais qui s’offre ailleurs à Montréal, ça vient me chercher», lance Alexandre Boucher-Bonneau, co-fondateur du Comité logement citoyen Saint-Michel avec d’autres intervenants communautaires du quartier. «Ça fait longtemps que Saint-Michel aurait dû avoir un service comme celui-ci.»

On va vouloir offrir un service de proximité pour défendre le droit des locataires, mais aussi pour mobiliser et exiger des logements sociaux sur le territoire de Saint-Michel. Alexandre Boucher-Bonneau, co-fondateur du Comité logement citoyen Saint-Michel

L’idée de créer un comité logement citoyen a germé il y a plus de deux ans, alors qu’Alexandre Boucher-Bonneau faisait une tournée des logements de Saint-Michel avec une autre co-fondatrice, Céline Camus. Ils visitaient alors les appartements du quartier et s’informaient de l’état des relations locataire-propriétaire.

«On recevait beaucoup de questions, mais on n’avait pas tout le temps les réponses, et on n’avait aucun organisme à qui les référer sur le territoire de Saint-Michel», se rappelle-t-il.

Le porte-à-porte visait la réalisation d’un portrait des enjeux d’insalubrité dans le quartier pour le compte de Vivre Saint-Michel en santé. Environ 19% des 1357 logements visités avaient un ou plusieurs problèmes d’insalubrité, incluant des coquerelles, de la moisissure, des rats et des punaises de lits, précise-t-on dans ledit portrait.

L’organisme, créé en partenariat avec Vivre Saint-Michel en santé et le CLSC de Saint-Michel, espère offrir des services aux Michelois et Micheloise dès le début de l’année 2024. Le Comité est enregistré au Registre des entreprises du Québec (REQ) depuis le 20 juin. Une assemblée générale de formation sera tenue à l’automne.

Combattre l’embourgeoisement

Le Comité logement aura aussi un rôle à jouer pour limiter l’embourgeoisement de Saint-Michel, explique Alexandre Boucher-Bonneau. Des gens avec des revenus plus élevés que la moyenne micheloise s’installe progressivement dans les secteurs François-Perrault et dans le Petit Maghreb, au sud du quartier.

L’embourgeoisement va repousser les populations plus défavorisées plus loin au Nord, près de l’avenue Charland et du boulevard Pie-IX, où l’on retrouve déjà les plus hauts taux de pauvreté du quartier, prévoit Alexandre Boucher-Bonneau. «Ça va amplifier les inégalités économiques», craint-il.

À lire: Nouvelle mobilisation contre le projet de Mondev dans Saint-Michel

«Le prolongement de la ligne bleue et le SRB Pie-IX sont autant d’aménagements urbains qui améliorent le cadre de vie du quartier, mais pressurisent le marché locatif michelois», estime pour sa part un regroupement d’organismes communautaires, dans un mémoire soumis à la Ville de Montréal.

On est encore passablement à l’abri des prix […], mais ce qui se passe à Rosemont et à Villeray nous rattrape. Alexandre Boucher-Bonneau

Le nombre de locataires qui ont consulté le Bureau Info Logement de Saint-Michel pour des «atteintes au parc locatif», comme des reprises de logement et des évictions a quadruplé entre 2019 et 2022, passant de 14 dossiers en 2019-2020 à 63 dossiers en 2021-2022, selon le dernier rapport d’activités de l’organisme.

Alexandre Bonneau-Boucher a été témoin de la situation de près, sa mère s’étant fait «rénoévincer» récemment. Il s’agit d’un phénomène totalement nouveau, selon celui qui a grandi dans le quartier.

«Depuis des années, Saint-Michel est associée à la violence et aux gangs de rue. Ce qui n’est pas faux, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Mais il n’y a pas juste ça, il y a plein de belles choses qui se passent dans Saint-Michel», conclut-il, se réjouissant de l’arrivée d’une nouvelle ressource citoyenne au service de la communauté.