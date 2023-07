Réclamant plus de sécurité, des cyclistes forment une chaîne humaine sur le Plateau

Près d’une cinquantaine de cyclistes se sont rassemblés samedi matin au croisement des avenues du Parc et de Mont-Royal, afin de réclamer des aménagements cyclables sécuritaires à l’administration Plante et de dénoncer les comportements dangereux de certains automobilistes.

Sous l’impulsion de l’organisation Vélo fantôme Québec, qui installe des vélos blancs dans la ville aux endroits où des cyclistes ont été victimes de collisions fatales, les participants à cette action ont formé une piste cyclable en forme de chaîne humaine.

L’organisation s’est réjouie de la participation citoyenne.

«C’était une très belle expérience, on sait que les vacances viennent de commencer alors c’est plus difficile de créer une mobilisation un samedi. On a quand même rassemblé près d’une centaine de personnes», a déclaré Vélo fantôme.

«Beaucoup de citoyens nous ont également appuyés sur la route et ont reconnu les besoins de meilleures infrastructures et d’un meilleur partage sur la route», a poursuivi le groupe.

Le cortège s’est étendu entre Mont-Royal et Saint-Viateur. Pour Vélo fantôme, ce rassemblement est la preuve que la question de la sécurité des cyclistes dans la métropole est un réel enjeu.

«La Ville dit toujours que les cyclistes doivent se mobiliser pour montrer qu’il y a un intérêt alors je pense que le message est clair», affirme l’organisation.