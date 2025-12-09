Panneaux de signalisation intelligents pour le déneigement à Laval

La Ville de Laval a annoncé quelques innovations pour améliorer son service de déneigement, incluant l’introduction de panneaux de signalisation intelligents et un investissement significatif dans sa flotte de véhicules. Ces initiatives visent à offrir un service plus efficace et sécurisé aux citoyens, selon la Ville.

Laval prévoit d’investir près de 25 millions de dollars d’ici 2027 pour remplacer et moderniser ses équipements de déneigement. Parmi les acquisitions prévues, on compte 14 camions à boîtes interchangeables, 35 véhicules pour le déneigement des trottoirs, 19 camions épandeurs et quatre souffleuses. Ces nouveaux équipements permettront à la ville de maintenir la fiabilité de sa flotte, dont la valeur totale atteint 40 millions de dollars.

Panneaux intelligents pour une gestion optimisée

Une des innovations clés, selon la Ville, est l’installation de près de 5000 panneaux de signalisation intelligents, alimentés par l’énergie solaire. Ces panneaux, déployés dans le secteur le plus densément peuplé de l’île, visent à réduire les contraintes liées au stationnement pendant les opérations de déneigement. Ils s’allument quelques heures avant le début des opérations pour signaler l’interdiction de stationner et s’éteignent une fois la rue dégagée.

Cette technologie, une première pour une municipalité québécoise, est synchronisée avec l’application Info-Stationnement.

Chaque année, Laval mobilise une flotte de 740 véhicules de déneigement. La ville bénéficie également du soutien d’entreprises privées, grâce à des contrats totalisant 20 millions de dollars, pour renforcer sa capacité d’intervention lors de grandes tempêtes.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.