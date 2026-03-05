Trou béant dans un pont de Châteauguay

Les automobilistes de la Rive-Sud ont eu une bien mauvaise surprise mercredi. Un trou béant s’est ouvert dans la chaussée du pont de la Sauvagine, à Châteauguay.

Bien plus qu’un simple nid-de-poule, le trou est qualifié d’effondrement partiel par la Ville de Châteauguay. Il mesure plus d’un mètre de long. Selon des photos et des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, il traverse complètement la structure. Les matériaux du pont se sont trouvés sur les berges de la rivière Châteauguay.

La circulation a été fermée dans les deux direction mercredi, par mesure préventive. Jeudi matin, les véhicules ont pu emprunter la moitié sud de la structure, à raison d’une voie par direction. La moitié nord, celle affectée par le trou, demeure fermée.

La réparation du trou dans le pont de la Sauvagine ne relève pas de la Ville de Châteauguay, mais plutôt du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Les employés du ministère réparent présentement la structure.