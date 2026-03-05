La Ronde vendue à une société immobilière américaine

Le parc d’attractions La Ronde sera vendue au cours des prochaines semaines. Six Flags, le propriétaire actuel, cédera le parc d’attraction montréalais à une fiducie de placement immobilier de Kansas City dans une transaction impliquant six autres parcs.

Six Flags et le nouveau propriétaire, EPR Properties, ont annoncé jeudi la conclusion d’ententes définitives en vue d’acquérir les septs emplacements pour une valeur transactionnelle totale de 342 millions de dollars américains.

La transaction, qui devrait être conclue à la fin du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre de 2026, marque le retrait de Six Flags de la gestion du parc montréalais, qu’elle exploitait depuis le début des années 2000. Pour EPR Properties, il s’agit de la plus importante acquisition depuis 2017.

Nouveau propriétaire, nouveau gestionnaire

EPR Properties ne gérera pas elle-même La Ronde. À titre de propriétaire immobilier, la société américaine confiera l’exploitation du parc à La Ronde Opérations inc., une entreprise détenue par l’homme d’affaires Kieran Burke. Ce dernier est également à la tête des entreprises qui exploitent Village Vacances Valcartier, à Québec, ainsi que le parc aquatique Calypso, en Ontario. Au total, les sociétés de M. Burke gèrent 14 propriétés récréotouristiques au Canada et aux États-Unis.

M. Burke n’est pas étranger à La Ronde. «J’ai une affection particulière pour La Ronde, ayant assisté à l’Expo 67 lorsque j’étais enfant. De plus, alors que j’occupais les fonctions de président du conseil et chef de la direction de Six Flags, j’ai négocié le bail avec la Ville de Montréal et j’ai géré ce parc pendant plusieurs années», a-t-il déclaré dans un communiqué diffusé jeudi matin.

M. Burke n’a pas précisé ses intentions pour l’avenir du parc. D’autres annonces sont attendues une fois la transaction officiellement conclue.

La Ronde connaît un certain déclin depuis plusieurs années. Plusieurs usagers se sont plaints du manque de services pour les prix demandés. Six Flags a aussi laissé plusieurs manèges iconiques décrépir, notamment Le Galopant, qui était un des plus vieux manèges encore en opération au monde.

Un portefeuille de sept parcs

La Ronde est le seul parc canadien inclus dans la transaction. Les six autres propriétés, toutes situées aux États-Unis, seront pour leur part exploitées par Enchanted Parks, anciennement connue sous le nom d’Innovative Attraction Management. Parmi ces parcs figurent notamment Worlds of Fun à Kansas City, Valleyfair à Minneapolis et Six Flags St. Louis. L’ensemble du portefeuille couvre plus de 1 600 acres, compte 418 attractions réparties dans cinq États américains et au Canada, et attire environ 4,5 millions de visiteurs annuellement.

EPR Properties a précisé avoir acquis les droits d’utilisation de la marque Six Flags jusqu’en 2026, ainsi que les noms de marques propres aux parcs non affiliés à Six Flags.

Continuité la saison 2026

Les deux communiqués publiés jeudi matin insistent sur la continuité des opérations. Aucun changement organisationnel immédiat n’est prévu à La Ronde, et les laissez-passer saisonniers déjà vendus — y compris les privilèges multi-parcs liés au réseau Six Flags — seront honorés pour l’ensemble de la saison 2026.

«La Ronde occupe une place importante dans le paysage du divertissement au Québec. Notre priorité est d’assurer une transition harmonieuse et de poursuivre le développement du parc dans le respect de son identité et de son ancrage local», a affirmé M. Burke.

EPR Properties détient des actifs totalisant environ 5,7 milliards de dollars américains répartis dans 43 États et au Canada. L’entreprise se spécialise dans les propriétés à vocation récréative et de loisirs.

De plus amples annonces concernant l’avenir de La Ronde sont attendues une fois la transaction officiellement conclue.

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