Perquisitions contre le groupe criminel Les Grecs de Chomedey

Les enquêteurs de l’escouade du Crime organisé du Service de police de Laval (SPL) ont mené une série de perquisitions le 24 février dernier, ciblant le groupe criminel connu sous le nom de Les Grecs de Chomedey. Ce groupe est soupçonné d’être impliqué dans le trafic de stupéfiants sur le territoire de Laval.

L’opération a été réalisée par plusieurs escouades spécialisées du SPL, en collaboration avec le Service de police de la Ville de Montréal. Deux résidences du quartier Chomedey, à Laval, ont été perquisitionnées. Idem pour deux résidences de LaSalle et un commerce de Saint-Laurent.

Au total, les perquisitions ont permis aux policiers de saisir:

32,5 kg de cannabis séché ;

4,2 kg de cannabis comestible ;

11 bouteilles de sirop de cannabis ;

1 imitation de pistolet ;

10 appareils cellulaires ;

1 balise de suivi GPS ;

1 drone ;

1 ordinateur ;

plus de 5 000 $ en devises canadiennes ;

des cartes de crédit frauduleuses.

Un groupe sous surveillance

Les Grecs de Chomedey sont depuis longtemps dans le viseur des forces de l’ordre en raison de leurs activités illégales présumées. Le groupe est soupçonné d’être un acteur majeur dans le trafic de stupéfiants dans la région de Laval.

En décembre, la police de Laval a également lancé une offensive baptisée Vigilance pour protéger les commerces victimes d’extorsion de la part des Grecs de Chomedey.

Le SPL souligne qu’il s’agit seulement d’une première phase de perquisitions. D’autres opérations pourraient suivre. Aucune arrestation n’a été effectuée jusqu’à présent.

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