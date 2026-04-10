334 M$ pour la station de traitement des eaux usées de Laval

La Ville de Laval a annoncé un investissement majeur de 334 millions de dollars pour moderniser sa station de traitement des eaux usées La Pinière. Ce projet, qui représente le plus important chantier d’infrastructure de la ville, vise à adapter les installations à la croissance démographique de la ville, tout en réduisant l’empreinte environnementale des opérations.

Située dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul, la station de traitement La Pinière dessert 75% du territoire lavallois. Avec l’augmentation de la population et à la crise du logement, la modernisation de cette station est devenue une priorité. Le projet vise à augmenter la capacité de traitement, valoriser 100% des boues produites et réduire l’empreinte environnementale.

«À Laval, notre engagement est de nous concentrer sur l’essentiel pour les prochaines années, avec une attention particulière portée aux infrastructures de gestion des eaux. La mise à niveau de l’usine La Pinière, qui dessert les trois quarts de notre population, constitue à ce titre un chantier majeur», souligne le maire de Laval, Stéphane Boyer.

Les infrastructures, un frein majeur au développement

M. Boyer souligne que les municipalités doivent porter une attention de plus en plus grandes aux investissements en infrastructures. Il demande un appui financier des gouvernements.

«L’état des infrastructures municipales, notamment les réseaux d’aqueduc et d’égout, exige des investissements massifs et soutenus afin d’assurer la sécurité des citoyens et citoyennes, la qualité des services et la vitalité économique de nos milieux. Les programmes actuels et à venir devront être renforcés pour répondre à ces besoins», dit-il.

Plusieurs municipalités ont imposé des moratoires sur la construction résidentielle à cause de la vétusté de leurs infrastructures, notamment celles liées à la gestion de l’eau.

À Montréal, la densification de plusieurs secteurs apporte aussi son lot de problèmes. Le développement du site de l’ancien hippodrome nécessitera notamment des investissements de plus de 1 milliard de dollars en infrastructures.

Vers une gestion durable des eaux usées

La modernisation de la station de traitement des eaux usées La Pinière s’inscrit dans une démarche plus large de gestion durable des eaux usées à Laval. En plus d’améliorer la fiabilité des installations et la sécurité des opérations, le projet vise à assurer la pérennité et l’adaptabilité des infrastructures face aux futures exigences réglementaires.

Le système de séchage des boues, par exemple, sera modernisé pour améliorer la santé de la population et la sécurité des opérations.

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