7 choses à savoir sur Westmount–Saint-Louis pour les élections

Un total de 27 circonscriptions québécoises se trouvent sur l’île de Montréal. Métro vous présente ici ce qu’il faut savoir sur Westmount–Saint-Louis dans le cadre des élections de 2022.

1- Le résultat de la dernière course

En 2018, Jennifer Maccarone du Parti libéral du Québec (PLQ) a été élue députée de la circonscription de Westmount–Saint-Louis avec une écrasante majorité. Elle l’a emporté avec près de 67% du scrutin, contre 10,3% pour Ekaterina Piskunova, candidate de Québec solidaire (QS), qui a terminé deuxième.

2- La députée sortante

Jennifer Maccarone est la successeure du député libéral Jacques Chagnon, qui a représenté la circonscription pendant 24 ans. Anglophone, elle a été choisie en 2018 comme candidate du PLQ dans Westmount–Saint-Louis afin de donner une place majeure à cette communauté fortement représentée dans la circonscription. Elle sollicite un nouveau mandat lors des élections d’octobre.

3- Les tendances électorales dans Westmount–Saint-Louis

Historiquement, la circonscription est un château fort libéral. Jacques Chagnon l’a représentée sans interruption de 1994 à 2018. Avant la fusion des deux circonscriptions, il a également été député de Saint-Louis de 1985 à 1994. Jacques Chagnon a occupé plusieurs postes ministériels à l’Éducation et à la Sécurité publique. Il a également été président de l’Assemblée nationale.

4- Les candidat.e.s en 2022

Jennifer Maccarone (PLQ)

Heidi Small (BM)

Maria-Luisa Torres-Piaggio (CAQ)

David Touchette (QS)

Colin Standish (PaCQ)

Sam Kühn (PVQ)

Florence Racicot (PQ)

5- Profil sociodémographique*

Langue:

Dans la circonscription de Westmount–Saint-Louis, 23,8% de la population totale parle le français le plus souvent à la maison, comparativement à 79% à l’échelle de la province. Près de la moitié des citoyens (47%) parlent le plus souvent anglais, et 21,3% une langue autre que l’anglais ou le français.

Familles:

Près de 15 000 familles vivent dans la circonscription de Westmount–Saint-Louis. Il y a plus de couples sans enfant (51,5%) que de couples avec enfants (34,6%).

Diversité:

Près de 40% de la population totale fait partie d’une minorité visible. Les communautés chinoises et arabes sont les plus représentées avec respectivement 30,3% et 21,3%.

Revenus:

Dans Westmount–Saint-Louis, 11% des ménages ont un revenu total supérieur à 200 000 $, contre 3,9% de la population dans la province.



6- Les limites géographiques de Westmount-Saint-Louis

La circonscription de Westmount–Saint-Louis englobe la ville de Westmount ainsi qu’une partie des arrondissements de Ville-Marie et du Plateau-Mont-Royal.

7- La signification du nom de la circonscription

Le toponyme «Westmount–Saint-Louis» a été créé en 1992 à la suite de la fusion des circonscriptions de Westmount et de Saint-Louis.

Le nom «Westmount» renvoie au secteur du même nom élevé au rang de ville en 1885, et situé sur le sommet ouest du mont Royal.

Le toponyme «Saint-Louis» fait référence à l’ancienne circonscription, nommée ainsi en référence au coteau Saint-Louis. *Les statistiques présentées sont le résultat de la compilation des données du Recensement du Canada de 2016 de Statistique Canada. Elles sont accessibles sur le site d’Élections Québec.