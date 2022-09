7 choses à savoir sur Camille-Laurin pour les élections

Un total de 27 circonscriptions québécoises se trouvent sur l’île de Montréal. Métro vous présente ici ce qu’il faut savoir sur Camille-Laurin dans le cadre des élections de 2022.

1- Le résultat de la dernière course

En 2018, au terme d’une course serrée, le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) Richard Campeau a remporté l’élection dans la circonscription de Bourget – rebaptisée Camille-Laurin cette année. Le candidat de la CAQ a obtenu 500 votes de plus que le député sortant, Maka Kotto, du Parti québécois (PQ).

2- Le député sortant

Élu pour la première fois en 2018, Richard Campeau a occupé la fonction d’adjoint parlementaire du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (volet lutte contre les changements climatiques) du gouvernement Legault. Il sollicite un nouveau mandat aux prochaines élections.

3- Les tendances électorales dans Camille-Laurin

Lors des élections de 2018, c’était la première fois depuis 1994 que le PQ perdait la circonscription de Bourget. Entre 1970 et 1998, cette circonscription a été représentée en alternance par le péquiste Camille Laurin et différents députés du Parti libéral du Québec (PLQ). Bourget a également été représentée par Paul-Émile Sauvageau, de l’Union nationale, de 1966 à 1970, ainsi que par la péquiste Diane Lemieux, de 1998 à 2007.

4- Les candidat.e.s en 2022

Richard Campeau (CAQ)

Christina Eyangos (PLQ)

Christos Karteris (PCQ)

Bourama Keita (PVQ)

Marie-Eve Rancourt (QS)

Paul St-Pierre Plamondon (PQ)

5- Profil sociodémographique*

Langue

Un peu plus de 80% de la population totale de la circonscription parle le français le plus souvent à la maison. Une proportion de 10% parle plus souvent une langue autre que le français ou l’anglais.

Familles

La circonscription comptait 17 835 familles en 2016. Un peu plus d’une famille sur trois était formée d’un couple avec enfants, alors que près du quart étaient monoparentales.

Diversité

Plus de 22% des citoyens de la circonscription Camille-Laurin font partie d’une minorité visible. À l’échelle de la province, la proportion est de 13%.

Revenus

Le revenu médian des ménages comptant deux personnes ou plus est de 71 815$, alors qu’il est de 78 645$ à l’échelle de la province. Dans Camille-Laurin, plus de 23% des ménages ont un revenu total de 20 000$ à 39 000$.

6- Les limites géographiques de Camille-Laurin

La circonscription Camille-Laurin est située dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Elle est délimitée par l’avenue Georges-V à l’est, le fleuve Saint-Laurent au sud et la voie ferrée du Canadien National à l’ouest.

Carte de la circonscription Camille-Laurin

7- La signification du nom de la circonscription

La circonscription de Bourget a été renommée Camille-Laurin en 2022. Ce nom rend hommage au psychiatre et homme politique québécois qui fut député de la circonscription de 1970 à 1973, de 1976 à 1985 et de 1994 à 1998. Il est notamment considéré comme le père de la Charte de la langue française.

*Les statistiques présentées sont le résultat de la compilation des données du recensement du Canada de 2016 de Statistique Canada. Elles sont accessibles sur le site d’Élections Québec.