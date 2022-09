Ton quartier en dit beaucoup sur ton vote, selon le Datagotchi

Vos voisins voteront-ils pour le même parti politique que vous? Probablement. Le lieu de vie est le meilleur indicateur du vote des électeurs, du moins selon les données récoltées par Métro utilisant l’application Datagotchi .

Le Datagotchi est une application qui tente de prédire le vote des électeurs en fonction de leurs habitudes de vie. Métro s’est amusé à jouer avec les variables pour voir quels constats on peut en tirer. Le principal résultat est que l’application reflète une tendance majeure de l’électorat au Québec et ailleurs: la polarisation géographique de la politique.

Autrement dit, qui se ressemble s’assemble.

Pour tester les prédictions du Datagotchi Métro a créé quatre profils d’électeurs. Bien que ces profils n’aient rien de scientifique, ils sont suffisamment différents pour voir si une variable est plus ou moins importante lorsque combinée à d’autres variables. Dans chaque profil, Métro a vérifié les prédictions données pour chaque changement apporté à une des variables. Nous avons utilisé le simulateur du Datagotchi afin de ne pas avoir d’impact sur les données scientifiques colligées par les chercheurs de l’Université Laval.

L’homme blanc francophone

Le profil numéro 1 est un homme blanc habitant Pointe-aux-Trembles, hétéro et passablement classique dans tous ses goûts. C’est notre profil «crème glacée vanille». Le Datagotchi lui donne presque 54% de probabilités qu’il vote pour la Coalition Avenir Québec.

CAQ 53.94%

PQ 28.96%

PLQ 4.56%

QS 2.97%

PCQ 9.56%

L’étudiante anglophone

Le deuxième profil est une femme étudiante anglophone à la peau plus foncée. Elle est homosexuelle, habite le centre-ville, fait du yoga et limite sa consommation de viande. Imaginez une étudiante de McGill. Le Datagotchi lui prédit massivement un appui à Québec solidaire, avec une petite possibilité de Parti libéral.

CAQ 0.07%

PQ 1.05%

PLQ 9.62%

QS 88.39%

PCQ 0.25%

L’immigrant non binaire

Le troisième profil vise à créer un profil aussi différent que possible du profil numéro 1. Le résultat est un profil qui combine différents éléments de marginalité. Gardez en tête que c’est un profil imaginaire: le but n’est pas de créer un stéréotype, mais de tester l’interdépendance des différentes variables dans la prédiction du vote. Ça nous donne un immigrant arabe queer et non-binaire au style plutôt bohème. Pour ce profil également, le Datagotchi prédit un appui à Québec solidaire.

CAQ 1.53%

PQ 22.05%

PLQ 15.71%

QS 60.07%

PCQ 0.02%

L’homme bourgeois afro-descendant

Le quatrième et dernier profil correspond à un homme noir bien nanti. Il a 55 ans et habite un condo dans un quartier cossu. Ses goûts sont plutôt chics: pour lui, c’est un bon scotch plutôt qu’une bière. Le Datagotchi lui prédit un vote pour la CAQ dans une proportion presque aussi forte que le profil «crème glacée vanille». La grosse différence est dans le deuxième choix: il pourrait pencher libéral plutôt que PQ.

CAQ 55.12%

PQ 1.20%

PLQ 25.61%

QS 13.75%

PCQ 4.33%

La circonscription, un facteur important

En changeant chaque variable, il a été constaté que la circonscription avait l’impact le plus fort impact sur la prédiction du vote. Les résultats de chaque profil ont été testés avec les circonscriptions suivantes: Maurice-Richard (Ahuntsic-Cartierville), Mercier (Plateau), Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG), Nelligan (Pierrefonds et l’Île-Bizard) et Anjou-Louis-Riel (Anjou, principalement).

Même si elle est toujours forte, la force prédictive de la circonscription varie d’un profil à l’autre. De manière générale, les profils 1 et 4 sont plus influencés par la circonscription que les profils 2 et 3.

Un impact particulièrement fort en faveur du PLQ à était constaté sur tous les profils pour la circonscription de Nelligan. Un fort impact est aussi apparu pour les circonscriptions de Pointe-aux-Trembles, qui penche pour la CAQ, et dans Mercier, qui penche en faveur de QS. Sans surprise, direz-vous.

Ces prédictions se reflètent d’ailleurs dans les projections de vote de l’agrégateur de sondages Qc125.com. En date du 19 septembre, Nelligan était donnée libérale, Pointe-aux-Trembles à la CAQ et Mercier à Québec solidaire. Tous par des marges importantes.

Les résultats du Datagotchi dans les autres circonscriptions sont aussi intéressantes. Dans Maurice-Richard, le profil bourgeois afro-descendant reçoit un bonus pour la CAQ. Mais pour les trois autres profils, le quartier fait monter la probabilité d’un vote solidaire. Selon Qc125.com, ces deux partis sont dans une lutte serrée pour cette circonscription.

Idem dans Anjou-Louis-Riel. Cette circonscription ajoute légèrement aux probabilités de voter pour la CAQ dans tous les profils, selon le Datagotchi, et dans un moindre degré pour le PLQ. Le parti de François Legault semble en bonne posture pour ravir Anjou-Louis-Riel au Parti libéral.

Le Datagotchi réserve aussi certaines surprises. Par exemple, notre profil blanc et francophone passe de 28% à 55% en faveur du PQ lorsqu’il était placé dans Notre-Dame-de-Grâce, une circonscription très libérale.

Si la circonscription est un facteur important dans les prédictions de votes, il est possible que cela ne dure pas. Les habitudes de vie pourraient prendre une place plus importante pour les générations futures. «On n’est pas en train de dire avec Datagotchi que les variantes et les facteurs sociodémographiques n’ont plus d’impact, mais comme leur pouvoir prédictif est en déclin, notre postulat, c’est que les variables liées aux habitudes vies vont nous aider à être plus prédictif», explique Catherine Ouellet, chercheuse et cocréatrice de l’application.

Votre quartier, plus qu’un lieu

Les quartiers semblent être de petits systèmes à part entière, ayant leurs propres règles et leurs propres personnalités, et c’est pour cela qu’on choisit de s’y installer, ou pas. Le quartier de résidence indique une myriade d’informations sur vous, rappellent Mme Ouellet et son collègue Simon Coulombe.

Les quartiers regroupant une forte population ayant les mêmes caractéristiques vont créer un mode de vie à part entière. Lors des élections, ces particularités de quartiers ressortent et créent une tendance au regroupement de votes politiques similaires. Dans ce cas-là, une polarisation des votes a lieu en fonction de la géographie.

Cette polarisation politique du lieu de vie est un phénomène qui s’observe depuis plusieurs années, dans le monde entier. Des cas semblables ont eu lieu en Europe, notamment en Belgique et en France. La ville de Saint Malo est un bon exemple selon Raymonde Sechet-Poisson, chercheuse à l’université de Caen.

«La circonscription est un marqueur de socialisation. Les gens qui habitent le même quartier ont tendance à partager de mêmes idéologies. On le sait depuis les années 40 que le lieu de résidence influence le comportement électoral. Le quartier a une composition sociale qui nous donne toutes sortes de données sous-jacentes. Par exemple, un profil qui habite dans un quartier anglophone n’aurait pas les mêmes penchants politiques s’il habitait sur le plateau Mont-Royal, parce qu’un quartier a sa propre sous culture», explique pour sa part l’équipe du Datagotchi.

Les élections n’étant pas encore terminées, les variantes de l’application Datagotchi pourrait encore changer. Ce qui influencera les prédictions de votes.

«Il faut quand même nuancer, parce qu’on nourrit notre algorithme avec les données qui rentrent et on va voir une évolution de l’impact des variantes tout au long de la campagne. En ce moment, on est toujours en train de s’améliorer pour essayer de faire la meilleure prédiction possible», déclare Catherine Ouellet. Ainsi, l’impact de la circonscription pourrait changer selon les informations recueillies prochainement.