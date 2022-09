J’ai testé le Datagotchi. Peut-il m’aider à voter? 

CHRONIQUE – Le 3 octobre s’en vient, mine de rien. Vous pensez savoir pour qui voter, mais vous cherchez une manière de confirmer votre choix? J’ai testé le Datagotchi, un outil interactif disponible sur journalmetro.com qui, selon nos intérêts et prédispositions, prédit notre vote. Voyons voir s’il voit juste.

Attachez votre ceinture, il y a 34 questions à répondre. Le test commence en force avec une question sur le vaccin. Devrait-on vacciner les enfants de 6 mois à 5 ans? Je suis doublement vacciné. Je vous laisse déduire ma réponse.

Physique

S’en suivent des questions sur mon apparence : la couleur de ma peau, ma coupe de cheveux, la couleur de mes cheveux, est-ce que je porte la barbe et des accessoires (lunettes)? Là, Datagotchi, je commence à douter de ta pertinence. S’en suivent des questions sur mon style vestimentaire et mes tatouages. Je suis du type décontracté tatoué. Intriguée, je poursuis.

Questions identitaires, ethniques et linguistiques

Quelques questions plus sérieuses sont posées dans cette section. Soyez sans crainte, il n’y a rien de «trop personnel», selon moi. Voici quelques exemples : quel est mon type d’habitation? Appartement. Mon code postal? Le groupe ethnique et culturel de mes ancêtres? Je coche blanc. Mon pays de naissance? Le Canada. La langue parlée dans ma maison? Le français.

Datagotchi, woke?

Mon orientation sexuelle et mon genre me sont maintenant demandés. Est-ce le moment de dire que je porte peu d’importance aux étiquettes d’attirance? Meh, je coche hétérosexuelle de genre féminin.

La question la plus confrontante arrive : quelle activité physique je fais le plus souvent. Est-ce que je dis la vérité? Est-ce que je coche la course, vu que j’essaie de me convaincre que courir trois fois aux deux semaines fait de moi une grande coureuse? Je dois rester le plus authentique possible si je veux un résultat honnête. Allons-y avec la marche.

Déplacements

Comment je me déplace au quotidien? Très fièrement en transport en commun. Si je conduis, quel genre de voiture est à ma disposition? La bonne vieille Hyundai de mon père! Merci papa!

Habitudes de consommation

Maintenant, mes habitudes de consommation. J’avais hâte à cette catégorie pour faire un peu d’introspection sur moi.

Où j’achète mes vêtements? En friperie. Où vais-je quand je veux un café? J’adore payer un latté sept dollars, je coche donc café indépendant.

Je ne consomme pas de viande, ne fait ni de chasse, ni de pêche, ni assez de bénévolat, et je ne me promène pas en véhicule motorisé (I wish).

Mon type d’alcool préféré? Je suis de la génération Z et je vis sur le Plateau. Autrement dit, le vin orange. L’option ne se trouve pas dans les choix. Allons-y pour un vin blanc debord.

Culture

Dernier blitz : Les questions culturelles. À quelle fréquence je visite des galeries d’art : souvent, je peux enfin m’en vanter.

Mon film favori. J’y vais avec le film Paysage dans le brouillard, un film grec de 1988. Je réussis à étonner Datagotchi : mon choix n’y est pas (quelle cinéphile). J’y vais donc pour Les bons débarras, en me demandant quel type de film est associé à quel parti politique. Mystère.

Maintenant, mon artiste musical préféré : sans hésitation, Daniel Bélanger, nouvellement TikToker. On me demande de choisir mon album préféré de lui : j’y vais pour Rêver mieux, en me demandant encore quel artiste musical est associé au parti conservateur, mettons?

Verdict

Le moment tant attendu est enfin arrivé : le dévoilement du résultat. Fébrile, on m’annonce que je devrais voter Québec Solidaire à 97,75%. Victoire pour Datagotchi, qui confirme ce que j’avais en tête. Je réalise au même moment que je porte un chandail orange. Toute est dans toute hein!