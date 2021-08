Les élections fédérales sont déclenchées

Les signaux envoyés au cours des dernières semaines par le premier ministre Justin Trudeau ne mentaient pas: les Canadiens iront bel et bien aux urnes, et ce, le 20 septembre. Monsieur Trudeau s’est rendu chez la gouverneure générale, Mary Simon, dimanche, pour lui demander de dissoudre la législature. Il a par la suite effectué une allocution avant de répondre aux questions des médias.

«Maintenant, c’est à vous de choisir. C’est à vous de vous exprimer. Les décisions que prend votre gouvernement maintenant vont définir l’avenir dans lequel vos enfants et vos petits-enfants vont grandir. On vit un moment historique et vous avez votre mot à dire. Vous aurez l’occasion de choisir la suite pour notre pays», a indiqué M. Trudeau.

Au moment où la menace d’une quatrième vague de COVID-19 plane sur le pays, M. Trudeau a choisi de plonger le pays en élections fédérales. Le message est clair: il est fier de son bilan de la pandémie et souhaite être jugé sur cet enjeu. Le dernier budget fédéral prévoyait un plan de relance de 100 milliards de dollars sur trois ans.

Dimanche, M. Trudeau a d’ailleurs défendu la décision de son gouvernement d’imposer la vaccination pour les fonctionnaires fédéraux ainsi que pour les employés et certains passagers des services de transport aérien, ferroviaire et maritime.

«Ce n’est pas tout le monde qui est d’accord. Et ce ne sont pas tous les partis politiques qui sont d’accord. Alors les Canadiens devraient pouvoir exprimer leur point de vue. Nous, on croit que la plus importante responsabilité d’un gouvernement, est de s’assurer que les Canadiens puissent s’épanouir en sécurité», a-t-il soutenu.

Les Libéraux étaient à la tête d’un gouvernement minoritaire depuis l’élection d’octobre 2019. Au moment de déclencher ces élections fédérales, les Libéraux détenaient 155 sièges, les Conservateurs, 119, le Bloc québécois, 32, le Nouveau parti démocratique, 24 et le Parti vert, 2. Cinq députés siégeaient par ailleurs comme indépendants.