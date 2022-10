Élections 2022: les chefs déposent leur vote (sauf Legault)

Ça y est, les chefs de parti ont tous déposé leur bulletin de vote en ce jour d’élections provinciales. Dominique Anglade, Gabriel Nadeau-Dubois et Paul St-Pierre Plamondon ont tous voté à Montréal alors qu’Éric Duhaime l’a fait en banlieue de Québec. Pour sa part, le premier ministre sortant François Legault avait déposé son vote par anticipation le 25 septembre.

Lundi, les chefs ont tous voté entre 10h et 11h. Paul St-Pierre-Plamondon du Parti québécois (PQ) a été le premier à se rendre aux urnes. «C’est une journée idéale pour aller voter», a-t-il lancé en rentrant dans le bureau de sa circonscription, Camille-Laurin, à Montréal.

M. St-Pierre-Plamondon prédit que le taux de participation sera élevé pour ces élections. «J’ai trouvé qu’on a réussi, tous les partis ensemble, […] à intéresser les Québécois à un niveau qui me donne espoir que le taux de participation sera nettement meilleur qu’aux élections générales de l’Ontario», commente-t-il.

La veille, à Gaspé, le chef indépendantiste tentait de convaincre les électeurs de la CAQ de soutenir son parti. «La CAQ n’a pas besoin de votre vote, mais l’indépendance et la défense du français et la défense de nos régions, oui», plaidait-il.

Même s’il a déjà voté par anticipation, François Legault a aussi rencontré les médias. «Il y a des gens qui ne vont pas voter parce qu’ils ont d’autres préoccupations, d’autres priorités. C’est pourtant leur devoir de citoyen, estime M. Legault. Il n’y a personne d’autre que les citoyens qui peuvent nous juger aujourd’hui.»

Stimuler l’électorat

Dans sa circonscription de St-Henri-Ste-Anne, également à Montréal, Dominique Anglade a aussi tenté de stimuler de vote des Québécois. «Allez voter. La parole est aux Québécois», a-t-elle lancé.

Le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois a voté dans sa circonscription de Gouin, vers 11h. Sa participation a causé une légère controverse. Contrairement à la tradition, les médias ont eu du mal à avoir accès au candidat. La directrice de scrutin locale, Marie Vallée, s’est interposée.

Dimanche, M. Nadeau-Dubois sollicitait le vote des citoyens en misant sur l’environnement, et en dénonçant la campagne de François Legault concernant l’immigration.

«J’ai un message pour tous les Québécois et Québécoises qui ont été blessés par François Legault: moi, je vais me battre pour vous. Peu importe le résultat de l’élection de demain, je ne vous lâcherai pas. Vous méritez d’être respectés et vous n’avez pas été respectés pendant cette campagne-là, puis moi je n’accepte pas ça», a lancé M. Nadeau-Dubois.

Le chef du parti conservateur, Éric Duhaime, a été le dernier à déposer son vote dans Chauveau, en banlieue de Québec. «Mon équipe et moi avons donné le meilleur de nous-mêmes au cours des derniers mois afin d’offrir aux Québécois une alternative plus respectueuse de vos droits civiques et de vos libertés individuelles», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Dimanche, M. Duhaime s’est avoué «extraordinairement confiant» en vue des élections.