Ensemble Montréal promet de mettre en valeur la Cité-des-Hospitalières

Soraya Martinez Ferrada, cheffe d’Ensemble Montréal, s’engage à faire avancer le projet de reconversion de la Cité-des-Hospitalières sur le Plateau-Mont-Royal. Ce site, acquis par la Ville de Montréal en 2017, est actuellement occupé par divers groupes de manière transitoire.

Le projet de développement de ce site a stagné sous l’administration actuelle de Projet Montréal, selon Mme Martinez Ferrada.

La Cité-des-Hospitalières se trouve à l’angle des avenues du Parc et des Pins, dans le même complexe que l’ancien Hôtel-Dieu. Elle est classée comme site patrimonial par le gouvernement du Québec. Ensemble Montréal prévoit de déployer des efforts de financement pour aboutir à une vocation finale pour ce site, notamment par le biais de subventions gouvernementales, de contributions philanthropiques et de campagnes de financement.

Retrouver la vocation originale

Ensemble Montréal souhaite concrétiser le projet proposé par les Religieuses Hospitalières, soutenu par des partenaires tels qu’Aux trois sentiers et Brèches. Ce projet comprend la création d’un pôle de soins palliatifs communautaires, un espace de création interdisciplinaire et un centre d’interprétation patrimoniale. Ces initiatives visent à honorer la mission fondatrice de la Cité : guérir, accueillir et inspirer.

«La Cité-des-Hospitalières est un site au passé tout aussi exceptionnel que son potentiel pour l’avenir du Plateau-Mont-Royal. Comme administration, on doit s’assurer d’être un partenaire présent et trouver le financement nécessaire pour préserver ce joyau patrimonial tout en le redonnant à l’ensemble de la communauté montréalaise», affirme Soraya Martinez Ferrada.

Depuis sa fondation par Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal, la Cité-des-Hospitalières a joué un rôle central dans l’organisation des soins aux Montréalais. Depuis 1861, elle a servi de milieu de vie pour des religieuses et de lieu d’enseignement en soins infirmiers.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.