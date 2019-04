La crise du logement «à nos portes» dans la métropole, croit un élu provincial

Une importante crise du logement «est à nos portes» – particulièrement à Montréal – si le gouvernement provincial n’agit pas maintenant pour renverser la tendance, a prévenu jeudi matin le député de Québec solidaire (QS) dans Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla.

«Il suffit d’ouvrir les journaux pour voir la détresse des familles inquiètes de ne pas trouver un toit […] Pour certains, leur prochain déménagement, c’est dans la rue», a-t-il lancé en marge d’une séance ordinaire à l’Assemblée nationale.

Dans la métropole, le taux d’inoccupation a atteint un seuil anormalement bas en 2018, à 1,9%. En comparaison, ce chiffre était de 4% en 2015, de 3,9% en 2016 et de 2,8% en 2017, d’après les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), qui juge qu’un marché «équilibré» est de 3%. La situation serait même plus drastique dans certains arrondissements centraux.

«Cette situation favorise la présence de discrimination à l’égard de locataires, a expliqué le député à Métro. Les propriétaires deviennent plus regardants et se disent qu’une femme immigrante monoparentale avec des enfants, par exemple, ils préfèrent ne pas la prendre.»

Son parti condamne le projet de loi 16 dévoilé hier par la Coalition avenir Québec (CAQ), qui annonce «des changements substantiels» en habitation par la réduction des délais d’attente à la Régie du logement pour régler des litiges. Québec entend faire passer ces laps de temps de 16 à 2 mois, en plus de l’embauche d’une trentaine d’employés supplémentaires et de l’élargissement du pouvoir des greffiers spéciaux – qui pourront désormais statuer sur des causes de non-paiement de loyers. Même le nom de la Régie changerait, devenant le Tribunal administratif du logement.

«Ça ne va pas à l’essentiel, c’est insuffisant. Les groupes de logement réclament une réforme en profondeur de la Régie, qui est devenue avec le temps une machine pro-propriétaires à expulser des locataires. Or, ça, c’est une réforme cosmétique, qui se limite à enjoliver le nom.» -Le député Andrés Fontecilla

Le Québec «n’a jamais vu aussi peu d’argent, dans un budget, pour le logement social», ajoute-t-il. «La CAQ va investir en cinq ans ce que les libéraux ont fait en un an, ce qui était déjà amplement insuffisant sachant que les besoins sont de 10 000 logements sociaux par année. En plus, on investit dans des unités de logement déjà prévues, mais on ne s’engage à aucune nouvelle construction.»

Le plan est clair, rétorque la CAQ

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a défendu pour sa part la proactivité du gouvernement dans ce dossier. «Qu’est-ce qu’on fait avec une crise du logement? On dépose un nouveau projet de loi […] et on réduit les délais à la Régie du logement», a-t-elle lancé, disant vouloir donner plus de pouvoirs à la Régie ainsi qu’«un vrai rôle de tribunal».

D’après la députée de Chicoutimi, le dernier budget de la CAQ «aidera les locataires à régler des litiges et les propriétaires à accélérer le [traitement] de leurs problèmes au niveau des immeubles» à la hauteur de 24 M$.

«Ne soyez pas inquiet, j’ai pris mon rôle au sérieux, a-t-elle avancé. Avec la nouvelle Régie du logement, vous allez voir, on va répondre à la commande.» -La ministre Andrée Laforest

Mme Laforest a assuré que «les logements qui n’ont pas été livrés, dans le passé, [la CAQ] va les livrer», affirmant que «282 M$ ont été donnés au [programme public] AccèsLogis», dont 72 M$ uniquement pour la ville de Montréal.

Devant une situation «critique», la Commission des droits de la personne a de son côté appelé au respect des lois. «La pénurie de logements […] rend la situation critique pour de nombreuses familles qui doivent se reloger. [Cela] ne peut servir de prétexte à des comportements discriminatoires. On ne peut refuser de louer un logement aux familles avec de jeunes enfants», a déclaré son président, Philippe-André Tessier.