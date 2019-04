Protection du territoire : un «D» pour Projet Montréal

L’administration de Valérie Plante se mérite la note « D » pour sa performance écologique, selon un sondage mené auprès de militants environnementaux de la région montréalaise dévoilé hier.

Les quelques 80 répondants ont attribué une majorité de « C » et de « D » à Projet Montréal sur six enjeux, dont les efforts de lutte à l’étalement urbain, la protection des espaces verts et de la biodiversité et le développement du transport en commun.

Une consultation semblable avait aussi été mené en 2017. La Ville, alors dirigée par Denis Coderre, s’était mérité la note globale de « E ».

« Projet Montréal a été élu avec plein de bonnes intentions, mais on n’a pas encore vu de résultats », a déploré Campbell Stuart, qui a initié le sondage pour l’organisme La Charte Verte.

L’ancien maire de Montréal-Ouest attribue une bonne part du mécontentement aux inquiétudes soulevées par la construction du Réseau express métropolitain (REM), qui pourrait toucher plusieurs milieux naturels de l’ouest de l’île.

« À cause de son trajet et de son financement, les gens ont l’impression que c’est un projet de développement urbain, plutôt qu’un projet de transport en commun. La peur, c’est que le REM va ouvrir des espaces verts au développement résidentiel ou autre. Parce que la Caisse de dépôt et placement du Québec (qui finance le projet) a des intérêts dans l’investissement et le développement. C’est sa mission première. »

Les personnes sondées, qui font partie de différents groupes de pression comme la Coalition verte, Sauvons l’Anse-à-l’orme, Les Amis de Meadowbrook, Sauvons la falaise et TechnoParc Oiseaux, déplorent également l’absence de plan global sur la protection du territoire.

« La différence (avec l’administration Coderre) est réelle. On admire chez Projet Montréal leur compréhension des problèmes et leurs aspirations. Mais il y a un énorme décalage entre leurs ambitions et les réalités qu’on voit sur le terrain. C’est énorme », a regretté Patrick Barnard, membre de la Coalition Verte qui a répondu au sondage.

