Michelle Obama à Montréal: la résilience pour Devenir

C’est dans l’authenticité, l’intimité et la grâce que l’ancienne Première dame des États-Unis s’est confiée aux spectateurs du Centre Bell, vendredi dernier. Pour certaines des cadeaux d’anniversaire, pour d’autres des cadeaux de Noël, les spectateurs et spectatrices ont dépensé plus de 150$ par billet pour boire les paroles de Michelle Obama et en sortir inspirés.

En tournée promotionnelle pour son autobiographie Devenir, Michelle Obama a été interviewée par Valerie Jarett, ancienne conseillère de Barack Obama et amie de longue date du couple. La proximité des deux femmes a donné lieu à une entrevue quasi intime. Dans une salle pleine à craquer, la 44e Première dame des États-Unis a parlé de son parcours, de ce qu’elle a appris lors de ses années à la Maison-Blanche et de sa perception des défis devant les 15 000 sièges remplis du Centre Bell.

Parfois drôle, parfois sérieuse, elle a notamment raconté comment ses filles Sasha et Malia ne savaient pas faire semblant d’être intéressées lorsqu’elles rencontraient des figures importantes. Ou que sa mère, ‎Marian Shields Robinson, n’est jamais impressionnée par les succès de sa fille, ni même par la Maison-Blanche. Elle a aussi confié qu’elle pensait que Barack Obama n’était qu’un gars d’Hawaii ne correspondant pas à sa liste avant de mieux le connaître. Ce sont les valeurs altruistes et sa volonté de s’impliquer dans les communautés qui l’ont attirée vers son futur mari, a-t-elle confié.

Valerie Jarrett, qui connaît Michelle Obama depuis 1991, alors qu’elle se nommait Michelle Robinson, a expliqué que Mme Obama était perçue comme une menace étant donné son charisme rassembleur durant les primaires démocrates. Mme Obama a aussi discuté de son parcours difficile en tant que femme noire perçue comme «la femme noire agressive» pour sa confiance et sa résilience. Elle a conseillé aux jeunes femmes fortes de ne pas se laisser intimider par les défis auxquels elles pourraient faire face à cause de ces qualités. «Il y a des filles qui sont nées pour avoir une flamme, pour être des gagnantes et je sais ce qui arrive à ces filles» a-t-elle statué. La première dame noire de l’histoire des États-Unis a conseillé aux jeunes femmes de ne pas abandonner leurs rêves lorsqu’elles reçoivent des attaques en citant les défis auxquels elle a dû faire face: «Je voudrais que les jeunes filles qui m’idéalisent se rappellent que j’ai été traité de singe à talons».

L’ancienne avocate a aussi partagé les moments difficiles de sa vie familiale. Elle a abordé la charge mentale qu’elle vivait en tant mère qui se préoccupait constamment de l’impact de la Maison-Blanche sur ses filles, ainsi que de son émoi face à être réduite à la « femme du président » au début du mandat de ce dernier. «Je ne voulais pas être qu’une femme de président», a déclaré l’ancienne Première dame. Cette dernière a aussi discuté de ses frustrations quotidiennes face à son mari. «Je veux que vous sachiez que malgré les « Je t’aime » en public, le mariage, c’est aussi des moments où vous avez envie de jeter votre mari par la fenêtre» a-t-elle déclaré à une foule majoritairement féminine.

La femme la plus admirée des États-Unis, a terminé la conférence en abordant la vulnérabilité à son auditoire, une qualité qui lui est chère. «Je vous encourage à être vulnérable envers vous-mêmes et auprès des autres. Parce que lorsque nous ne partageons pas nos histoires, il est plus facile pour quelqu’un de venir les raconter d’une manière qui engrange la peur».