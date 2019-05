2030 marquera la fin du mazout à Montréal, alors que l’administration Plante entend graduellement le bannir dès 2025 pour le remplacer par «d’autres sources d’énergies renouvelables» dont l’électricité. Dans la métropole, on estime que ce combustible est responsable de près du tiers des émissions de gaz à effet de serre (GES) des foyers résidentiels.

«Le mazout est polluant, trop polluant, tellement qu’on est rendus à devoir l’interdire, a martelé lundi la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Un effort collectif est absolument nécessaire.» D’ici 2050, la Ville vise aussi à ce que tous les bâtiments montréalais soient carboneutres et qu’ils n’utilisent plus de gaz naturel.

Deux semaines après avoir annoncé sa volonté de limiter la circulation des articles et plastiques à usage unique, Montréal estime ainsi s’attaquer «à une urgence climatique de plus en plus concrète», dont les épisodes d’inondations au Québec «ne sont qu’un autre exemple frappant des perturbations qui nous attendent si on reste les bras croisés», d’après la mairesse.

«Moi aussi, je veux aller plus vite. Est-ce que je suis heureuse qu’en 2019, c’est moi qui vous annonce qu’on va commencer à mettre en place des mesures? Il y a 10 ans qu’on aurait dû faire ça, mais on le fait aujourd’hui. Et on va le plus vite possible.» -Valérie Plante

«C’est un chantier gigantesque, a renchéri la chef de Projet Montréal. Je ne veux pas dire qu’on ne s’y est pas intéressés par le passé, mais là on met vraiment le pied sur l’accélérateur.»

Dans les secteurs industriels, institutionnels et commerciaux, Montréal favorisera des programmes de substitution du mazout par «la conversion massive en hydroélectricité», en créant des mesures réglementaires pour éliminer les systèmes déjà en place. Le même exercice sera répété, dans un deuxième temps, avec le secteur résidentiel. «Tout le monde veut contribuer à la transition écologique, mais pour certaines personnes, une dépense de 5000$, c’est quand même une somme à planifier», a justifié Mme Plante.

La Ville créera un programme de recensement des bâtiments chauffés au mazout, de concert avec les fondations Trottier et David Suzuki, et entend avoir un plan d’évaluation d’ici 2021. Un projet de règlement sera aussi mis sur pied en 2020 pour interdire les systèmes au mazout «dans toute nouvelle construction ainsi que pour les bâtiments faisant l’objet de rénovations».

À l’heure actuelle, 18 bâtiments municipaux fonctionnent toujours au mazout, mais sont en processus de transition, assure Montréal, qui a déjà promis que tous ses édifices ne fonctionneront plus avec ce combustible en 2021.

Modèle à suivre, disent les organismes

Pour le directeur exécutif de la fondation familiale Trottier, Éric St-Pierre, «il faut rapidement passer de la parole aux actes». «Montréal fait preuve d’exemple et de son leadership dans la lutte aux changements climatiques. C’est très positif pour la santé de nos enfants», a-t-il commenté en marge de l’annonce.

Il a dit espérer que la position privilégiée par la Ville «puisse servir de modèles à d’autres municipalités et villes au Québec, au Canada et partout dans le monde».

Même son de cloche pour le directeur général du Québec pour la Fondation David Suzuki, Karel Mayrand, qui soutient que l’interdiction du mazout «est une solution logique».

«C’est une énergie qui, comme le charbon, est en déclin et qui est en voie d’être éliminée de toute manière. C’est à nous d’accélérer notre transition.» -Karel Mayrand, à propos du mazout

Selon lui, si un bâtiment au mazout est converti en électricité aujourd’hui, «c’est un de plus qui n’émettra plus d’émissions de GES dans les 15 prochaines années», s’est-il réjoui, soulignant que contrairement au monde du transport, le secteur du bâtiment est beaucoup plus simple à réglementer.

En plus des mesures annoncées, Montréal dit être «en pourparlers» avec Québec pour améliorer le programme Chauffez vert, qui octroie un soutien financier pour remplacer son système «à combustible fossile» par des mécanismes électriques.

Rappelons qu’en septembre dernier, l’opposition officielle avait suggéré, dans une motion présentée au conseil municipal, de proscrire le chauffage au mazout d’ici 10 ans.