Hideseek: une salle de jeu pour tout âge à Montréal

Une cabane d’oreillers, des céréales à n’en plus finir, une galaxie phosphorescente de 10 000 étoiles, une salle de bulles: Hideseek est une salle de jeu nostalgique pour les millénariaux.

Présentée à Toronto en mai dernier, plus de 18 000 personnes sont venues explorer l’installation d’art immersif. Pour les artistes, il était maintenant impératif de présenter la salle de jeu pour adultes à Montréal. C’est le côté créatif de la ville qui les a attirés, plaident-ils.

«Montréal est une ville innovatrice et créative, offrant des expériences authentiques et d’incroyables installations artistiques. Nous adorons son originalité» soutient le co-créateur de Hideseek, Lee Davis.

L’expérience éphémère immersive propose aux visiteurs de revivre leurs moments d’enfance. Pendant 45 minutes de fantaisie et d’imagination, on est plongé dans plus de 12 salles multidimensionnelles, composées d’installations captivantes.

Les artistes Lee Davis et Emmanuel Cohen voulaient créer un espace qui encourage les adultes à revivre leur enfance. «Nous avons créé un espace encourageant la société à mettre leur journée sur pause et à vivre des sensations que nous n’avons pas seulement ressenties, mais que nous avons également célébrées lorsque nous étions enfants» soutient l’artiste Lee Davis.

«À mesure que nous vieillissons, nous assumons naturellement plus de responsabilités et sommes exposés à davantage de facteurs de stress. Qui peut dire que nous ne pouvons pas revivre le sentiment de liberté et de curiosité que nous ressentions durant notre enfance? », s’interroge-t-il.

Hideseek est à Montréal du 12 octobre au 15 décembre au 4301 St-Denis.

